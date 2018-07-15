НАСА хочет найти тысячи пригодных для жизни планет
15 июля 2018 05:08 169
Специалисты НАСА проверяют исправность оборудования космической обсерватории Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), выведенной на орбиту 18 апреля. Космическое агентство рассчитывает на старт научных исследований в конце июля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Телескоп TESS предназначен для поиска пригодных для жизни планет на расстоянии до 300 световых лет от Земли. "Мы сможем изучать отдельные планеты и обсуждать различия между ними. Это новая эра в исследовании экзопланет", - заявил представитель НАСА Стивен Райнхарт.
Телескоп делает полный оборот вокруг Земли по эллиптической орбите за 13,7 суток. Его создание и вывод в космос ракетой-носителем "Фэлкон-9" обошлись в 340 миллионов долларов.
Ученые рассчитывают, что за два года работы TESS выяснит химический состав атмосферы нескольких тысяч планет.
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