Новое открытие ученых: чем больше кофе, тем лучше - ИССЛЕДОВАНИЕ

Пьете кофе слишком часто? Давно планируете сократить потребление хотя бы в два раза, но ничего не выходит? Возможно, вам пора перестать пытаться. Дело в том, что любители кофе, кажется, должны прекратить чувствовать вину в тот момент, когда они наливают себе еще одну чашку бодрящего напитка. По крайней мере, именно так считают ученые.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вести, в новом исследовании было установлено, что потребление кофе - даже более 8 чашек в день - связано с более низким риском смерти в течение как минимум 10 лет. Исследователи подчеркивают, что все это не говорит о прямой связи кофе с долголетием. Однако, очевидно, говорит о том, что если вам нравится пить много кофе, вы можете продолжать это делать.

"Хотя эти результаты могут успокоить безумных фанатов кофе, важно интерпретировать их с осторожностью", - говорит Live Science Эрикка Лофтфилд (Erikka Loftfield), научный сотрудник Национального института онкологии США (NCI) и один из авторов исследования.

Как проводилось исследование

В ходе исследования, опубликованного в журнале JAMA Internal Medicine, Лофтфилд и ее команда проанализировали данные почти 500 000 человек, которые до этого принимали участие в проекте U.K. Biobank. В рамках исследования Biobank людей спрашивали, сколько чашек кофе они пьют ежедневно, в том числе без кофеина, плюс, участники отвечали на общие вопросы о здоровье, образовании, курении и культуре питья. Дополнительным пунктом стало изучение ДНК добровольцев.

За 10 лет, которые длилось наблюдение, около 14 000 человек умерли (основными причинами смерти были рак, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания). Так ученые обнаружили, что чем больше чашек кофе выпивал человек, тем меньше была вероятность, что он умрет в течение исследуемого периода. Несмотря на небольшие различия между типами кофе, который пили люди, результаты, как правило, были одинаковыми для растворимого кофе, молотого кофе и кофе без кофеина.

"Тот факт, что кофе без кофеина также оказался связан со снижением риска смерти, свидетельствует о том, что другие соединения в кофе, не только кофеин, могут оказывать благотворное влияние на организм", - поясняет Лофтфилд.

Кроме того, исследователи изучили генетические данные участников, идентифицировав четыре вариации генов, которые были связаны с метаболизмом кофеина. В некоторых предыдущих исследованиях выдвигалось предположение, что люди с этими вариациями могут быть особенно подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в новой работе такая связь не обнаружилась.

Нужно ли вам пить больше кофе?

Справедливости ради, заявление о том, что кофе полезен - не то чтобы новость. Диетологи и медицинские специалисты постоянно говорят о том, что если вы любите кофе, если вы не представляете себе утро без кофе, если вам нравится его вкус и аромат, то вопрос здесь исключительно в умеренности потребления. Ну, а если иметь в виду исследование, о котором мы рассказываем, то даже увеличенных доз кофе, возможно, не стоит бояться.

С другой стороны, все сказанное не означает, что вы должны увеличивать потребление кофе искусственно - класть в чашку больше растворимого кофе или специально выпивать еще одну чашку, чтобы оптимизировать кофейный рацион. "Данных, которые мы получили, недостаточно, чтобы изменить уже существующие рекомендации по потреблению кофе", - говорит Эрикка Лофтфилд. Плюс, только небольшая часть людей, участвовавших в исследовании, сообщила, что пьет ежедневно 8 или более чашек (около 10 000 из 500 000 участников), что также важно иметь в виду.

Эдвард Джовануччи (Edward Giovannucci), профессор питания и эпидемиологии в Harvard T.H. Chan School of Public Health, соглашается с коллегой. "Да, новое исследование показывает, что потенциальная выгода распространяется и на более высокие дозы кофе. Но нет, это не означает, что каждый человек должен выпивать восемь чашек кофе в день", - резюмирует он.

Джовануччи поясняет, что этому исследованию помогли бы дополнительные данные о состоянии здоровья людей, которые пьют много кофе. Кроме того, риск смерти в течение 10-летнего периода был лишь немного выше для людей, которые выпивали 4 чашки кофе в день, в сравнении с теми, кто выпивал более 8 чашек кофе в день. Таким образом, преимущество потребления большого количества кофе может быть не настолько существенным.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook