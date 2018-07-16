Пистолеты, рубли, вставные зубы: музей находок из каналов Амстердама

От средневековых артефактов до советских монет - более 700 тысяч экспонатов, поднятых со дна амстердамских каналов Дамрак и Рокин во время строительства новой ветки метро, представлены в виртуальном музее на сайте Below the Surface ("Под поверхностью"). РИА Новости изучило самые диковинные находки археологов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Осушение каналов на реке Амстел и строительство подземки началось в 2003 году. Культурный слой оказался чрезвычайно богат. За 15 лет голландские специалисты провели колоссальную и кропотливую работу - оцифровали и каталогизировали тысячи предметов.

Основную часть коллекции составляют керамические осколки (350 тысяч) и кости (127 тысяч). Артефакты, обнаруженные в Дамраке, преимущественно относятся к середине XV - началу XVII века. Находки из канала Рокин более поздние - с середины XVII по XIX век. Помимо каталога, посетители сайта могут посмотреть фильм о раскопках и даже составить из понравившихся экспонатов коллаж.

Разумеется, в каналах Амстердама оказалось много свидетельств славного мореходного прошлого Нидерландов - фрагменты судов, снастей, пушек. Особый интерес представляют личные вещи горожан. И это не только велосипеды, которые, как известно, нацисты выкидывали в каналы во время Второй мировой.

В оба канала артефакты чаще всего попадали в течение 1650-1725 и 1800-1875 годов. Возможно, причина тому - экономический и промышленный подъем в стране, расцвет торговли. Видимо, изобилие товаров и высокий уровень жизни делали амстердамцев более небрежными в обращении с вещами.

Имеются на сайте и доисторические экспонаты - ракушки возрастом 125 тысяч лет. Есть монеты, оружие и фрагменты посуды, которым около трех тысяч лет, хотя сам Амстердам был основан лишь в 1300 году.

В Средневековье к всевозможным черепкам и окаменелостям добавились более изысканные предметы - гребни для волос, вазы, скульптуры. Встречаются довольно неожиданные вещи, явно из дальних краев. Например, челюсть крокодила или японский самурайский меч.

Ну и очень много артефактов наших дней или недавнего прошлого: тут и конечности пластиковых пупсов, и кусок люстры, и даже вставные челюсти.

В каналах нашлось все, что необходимо современному горожанину в быту: сотовые телефоны, проездные и кредитные карты, ключи от машин и квартир, наручные часы и лотерейные билеты, пивные кружки и бритвенные станки, кошельки, ложки, вилки, ножи, носки и зубные щетки, аудиокассеты и огнестрельное оружие, замки, игральные кости, лампочки и мелкие деньги, включая советские рубли.

Хватило бы на целый магазин или дом для большой семьи. Остается только гадать, кто и при каких обстоятельствах выбросил все это в канал.