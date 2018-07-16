Полиция и проколотые колеса: как ищут метеориты в России

Как ищут метеориты в России и почему это хобби может сопровождаться вызовом полиции и проколотыми колесами, "Газете.Ru" рассказали участники недавнего поиска в Липецкой области Михаил Семенов и Алексей Киристаев. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наша метеоритная команда состоит из двух человек: Михаила и Алексея, мы не профессиональные метеоритики, а любители. Первый интерес к этой теме возник еще до падения Челябинского метеорита, когда мы предприняли попытку найти фрагмент широко известного в узких кругах Дронинского метеорита в Рязанской области (метеоритный дождь массой сотни килограмм, выпавший под Касимовым более 1000 лет назад), тогда нам не повезло и мы вернулись ни с чем.

Потом произошло всем известное падение Челябинского метеорита, работа не позволила выдвинуться на место в феврале, но в конце апреля мы уже были на месте и сумели найти 14 фрагментов под селом Депутатское, тогда мы поняли - камни с неба найти можно. Более того, у нас появился опыт и понимание - что для этого нужно. Потом были безуспешная поездка на поиски метеоритва Аннама на Кольский полуостров, успешная поездка в Дронино, с обнаружением двух небольших фрагментов этого метеорита, поиски метеоритов после яркого болида под Арзамасом летом 2017 года. Мы мониторили в интернете сообщения о ярких болидах и ждали подходящего падения.

И вот, наконец, оно произошло.

Я узнал о болиде над Липецкой областью спустя сутки после падения (которое произошло ранним утром 21 июня 2018 года), прочитав сообщение Алексея, отправленное еще ночью и, придя на работу, заглянув на сайт "Астрофорум". Сразу был поражен яркостью болида, снятого видеорегистратором в яркое солнечное утро и тем, что он дробился на фрагменты, давая надежду на метеоритный дождь. Посовещавшись с Алексеем, решили, что надо выезжать немедленно.

Итак выезжаем вечером. Но где же искать? Пока не ясно... Расчет места падения по фотографиям очевидцев и показаниям видеорегистраторов - долгая работа, требующая выяснения места съемки и азимута на различные фазы события. Несколько надежных точек наблюдения с азимутами позволяют установить место события, высоту, скорость. Мы делали ранее эту работу по болидам над Крымом, Кольским полуостровом, Саянами, Арзамасом но в этот раз было ощущение, что надо разбираться на месте. За исходную точку поисков принимаю проекцию следа болида, снятую метеоспутником на карту, по ней получался перспективным местом поселок Шилово на реке Красивая Меча.

На рассвете прибыли на место, осмотрелись, опросили рыбаков в Шилово, которые подтвердили, что они на рассвете слышали грохот от которого дрожали стекла в домах, гремела посуда. Их версия событий была следующая: "Это Путин "Кинжал" испытывает, какие метеориты, это вам говорят, а мы-то знаем..." ("Кинжал" - гиперзвуковая ракета). Вообще жители Липецкой области из-за соседства с авиацентром имени В. П. Чкалова склонны именно к таким интерпретациям всяческих небесных явления и шумов.

Внезапно приходит новость: NASA на своем сайте опубликовал свежую информацию: и какую - почти 3 килотонны!

Информация о болидах передается в NASA от американских военных, которые наблюдают за всей территорией земного шара с сети спутников-шпионов, основная цель работы которых слежение за запусками баллистических ракет, фиксация мощных взрывов.

Координаты NASA почти совпадали с оценками на "Астрофоруме". Все это время эти товарищи упорно работали с привязкой видео с видеорегистраторов и фотографий к местности и достигли в своей работе значительного прогресса. Расчетные точки падения находились в 50 км к югу. Мы устремились туда. В это же время туда прибыли еще как минимум две команды: Уральского федерального университета из Екатеринбурга (УРФУ) и Института ГЕОХИ РАН из Москвы совместно с Тимуром Крячко.

Переезд на юг. Где-то в два часа дня мы в районе Озерки - Польское. Искали следующим образом: каждые 300-500 метров останавливали машину и осматривали дорогу вперед и назад по ходу движения, по возможности окружающие перелески, поля. Другие поисковые группы действовали так же, либо искали "с колес", медленно двигаясь по сельским дорогам и внимательно разглядывая дорогу перед собой в надежде наткнуться на крупные фрагменты. К сожалению мы были не совсем там где выпал метеоритный дождь - буквально в 2-5 километрах от заветного поля.

Не мы одни ошибались - команда УРФУ первоначально была уверена, что согласно их расчетам место падения находится у деревни Польское.

В процессе поисков мы встретились с другими командами, обменялись контактами и условились обмениваться информацией, но время шло а находок все не было. Если видели местных жителей - заговаривали с ними. Однако свидетелей происходящего мы не нашли. Многие, если не все, проснулись от грохота, но лишь единицы наблюдали само явление, в основном это были водители на трассе.

К вечеру мы постепенно удалились по лабиринту грунтовых дорог к северо-западу от села Озерки и переночевали в лесополосе в палатке.

Утро. Принимаем решение искать в треугольнике Жилое - Польское - Озерки, на этот треугольник приходилась точка NASA. И снова, как оказалось, это была ошибка - место падения было буквально в 3 км к северо-востоку от середины этого треугольника. За безрезультатными поисками прошел еще день, после обеда пришло сообщение с "Астрофорума", наш товарищ по результатам своих расчетов рекомендовал переместиться на линию Злобино - Озерки.

Мы выдвинулись туда, на выезде из Озерок снова пообщались с поисковиками из УРФУ и тут начался проливной обложной дождь. Под этим дождем мы прекратили поиски и уехали в Москву, а команда УРФУ и ГЕОХИ, очевидно, решили на следующий день продолжить поиски с восточной стороны деревни Озерки и вот в понедельник, во второй половине дня, уже в Москве мы узнаем что первый метеорит найден. То есть мы были на пороге "обетованной земли" и разговаривали с Александром и Григорием из УРФУ на краю того самого поля, на развилке асфальтовой и грунтовой дороги, в сотнях метров от того места, где уже на следующий день будут найдены метеориты, и уехали оттуда...

К середине недели было найдено уже более 6 метеоритов, вес самых крупных из которых достигал 550 г.

Не в силах дожидаться выходных мы выдвигаемся во вторую поездку на место падения метеорита в четверг, спустя неделю после падения. С нами во вторую поездку отправился и Тимур Крячко - очень опытный товарищ, один из лучших специалистов в поиске метеоритов в России, бывавший до этого в метеоритных экспедициях в Иране, Египте, Марокко, Чили и других странах. Прибыв на место и переночевав в гостинице поселка Становое, которая в одночасье превратилась в базу нескольких метеоритных экспедиций - научных и коммерческих, приступили к поискам.

Надо сказать, что перед поисками было выбрано очень хорошее место для стоянки машины и полевого лагеря - совершенно незаметное с дороги и прилегающее к месту выпадения метеоритного дождя, что, как показали дальнейшие события оказалось немаловажным.

Поиск метеоров происходит следующим образом: поисковик просто ходит по местности, как будто собирает грибы, и внимательно смотрит, выискивая камни, нехарактерные для этой местности. Метеориты выглядят как темные, почти черные камни, с матовой оплавленной поверхностью. Если на метеорите есть сколы, то видно что внутри материал, из которого состоит метеорит, как правило серого цвета. Необходимое устройство для идентификации метеоритов - магнитный посох, представляющий собой треккинговую палку с укрепленным на ней мощным неодимовым магнитом.

Большинство метеоритов, даже те из них, что называются каменными, содержат железо и проявляют магнитные свойства. Так как содержание железа достаточно низкое, то обычный магнит не всегда позволяет уверенно отличить метеорит и крайне желательно обзавестись сильным неодимовым магнитом. Необходимо отметить, что ряд вполне земных камней также проявляет магнитные свойства. Важна совокупность признаков.

Начались поиски и спустя пару часов мною был найден первый маленький метеорит весом 5 грамм (позднее оказалось, что это, возможно, самый маленький образец, найденный на поле), еще пара часов, и на границе поля и лесополосы мне попадается второй более крупный метеорит - 70 грамм весом. Он лежал на пашне, в маленькой воронке размером сантиметров 10 выбитой им при падении и, с первого взгляда, даже не прибегая к магниту было понятно, что это - он.

Нужно заметить, что многие люди пребывают в заблуждении относительно скорости падения метеоритов на землю. Каменный метеорит, проходя атмосферу земли, как правило дробится на мелкие фрагменты, дробление это происходит на высоте 20-50 километров, где и происходит их торможение с космических скоростей до скорости свободного падения, в процессе торможения и образуется темная обгорелая поверхность, а перегрузки доходят до сотен G.

К моменту падения на землю каменный метеорит небольшого размера движется со скоростью обычного брошенного камня, и, если его вес невелик, не зарывается глубоко в землю, а лежит на поверхности.

Исключение - крупные каменные метеориты весом сотни килограмм на рыхлом грунте. Они могут зарыться в землю на метры. Железный метеорит - другое дело, даже небольшие его фрагменты сохраняют высокую скорость и способны как шрапнель пробивать деревья, как это наблюдалось при падении Сихотэ-Алиньского метеорита, а крупные уходят в землю на значительную глубину.

Спустя несколько часов поисков удача посещает и Алексея - в лесополосе он обнаруживает метеорит весом 140 грамм, лежащий на лесной подстилке, в березовой лесополосе, на его боках полосы и налет от коры - похоже он сперва ударился об дерево, отскочил и только потом упал на землю. Во второй половине дня и Тимур находит свой первый метеорит - достаточно крупный, порядка 150 г весом. После этих находок будут и другие, но ни с чем не сравнима радость находки первого метеорита!

В то же время количество народу на поисках увеличивается - к нам присоединяется сотрудник Института астрономии РАН Анна Карташева, которой также удается обнаружить небольшой метеорит. На поле, в перелесках, на вспаханной противопожарной полосе, отделяющей дорогу от лесополосы поисками занимаются представители научных и коммерческих организаций занимающихся метеоритикой, любители, общее число поисковиков доходит до 20 человек.

Но не все разделяют радость от находки космического вещества. На поле в районе падения высажены бобы, и, хотя их ростки еще не велики и не образуют сплошного ковра, а метеоритчики при поисках стараются идти по межам и участкам, где всходов нет, у арендаторов сельхозугодий сбор метеоритов начинает вызывать глубокую неприязнь.

Агроном со своими коллегами приезжает и угрожает метеоритчикам.

Ночевка в палатке и вот новый день - поиски продолжаются, но уже в обед на поле прибывает наряд полиции, вызванный арендаторами сельхозугодий и начинает прогонять поисковиков мотивируя свои действия Статьей 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", впрочем никого не задерживают, ограничиваясь предупреждением. Сосредотачиваем свои поиски на противопожарных полосах, лесополосах и участках не просматриваемых с дороги. Алексей обнаруживает фрагмент ударного расплава метеорита, эта находка вызывает некоторый ажиотаж так как это первый фрагмент ударного расплава найденный на этом падении (позже подобные фрагменты были найдены и Тимуром и сотрудниками ГЕОХИ).

Ночь на третий день поисков ознаменовалась двумя грозами - палатка промокла. Во время поисков жирный чернозем облепляет ботинки - на каждой ноге по килограмму земли, пару раз налетают небольшие дожди и днем. Но труды вознаграждены: мы с Алексеем находим еще по одному небольшому фрагменту метеорита.

В общей сложности в первый день мной и Алексеем пройдено около 30 км, во второй и третий день - по 20 км в день. Результат по три метеорита на каждого. У Тимура результат лучше, но и проходил он больше нашего - более 30 км каждый день. Тяжело, но это успех.

Мы уезжаем снова, а поиски метеоритов продолжаются. Но, к сожалению романтику поиска внеземного вещества омрачают события, развивающиеся на поле: неизвестные режут шины машин принадлежащих сотрудникам ГЕОХИ РАН, сотрудникам Музея истории Мироздания, гражданина Польши, приехавшего на поиски метеоритов, воруют снаряжение у команды любителей из Воронежа.

Хотелось бы отметить, что для науки важно не только получение вещества метеоритов, но и построение так называемого эллипса рассеивания обломков. На сегодняшний день число метеоритов, (метеоритных дождей), найденных после фиксации средствами видеонаблюдения, не превышает трех десятков. Модели, описывающие пролет метеороидных тел, еще далеки от совершенства, а полученные координаты находок при восстановленной по результатам видеофиксации траектории движения и скорости позволяют совершенствовать наши знания об этом явлении, прогнозировать последствия и места падений небесных тел на земную поверхность.

Сил сотрудников официальных организаций для сбора основной массы фрагментов недостаточно, поэтому любители, которые делятся точными местами своих находок с официальными организациями, приносят пользу. Вещество каменных метеоритов в наших климатических условиях легко разрушается, и уже через несколько лет каменные метеориты, выпавшие на земную поверхность, уничтожаются разрушительными силами природы, хотя еще до этого момента они как правило запахиваются, теряются в лесной подстилке.

Найти выпавшие метеориты - значит, спасти их от неминуемого разрушения.

В результате поисков нашей командой за 5 дней "на поле", включая первую безрезультатную часть поисков было найдено 6 метеоритов, общим весом 300 г. Это был второй успешный для нас поиск метеоритного дождя из четырех.