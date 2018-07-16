Козий жир и ядовитый папоротник: что ел ледяной человек

Олениной, злаками, козьим жиром и папоротником питался "ледяной человек" Эци, чьи 5000-летние останки были найдены в Альпах. Открытие итальянских ученых позволяет узнать больше о питании людей того времени. Кроме того, исследователи рассчитывают воссоздать микрофлору кишечника Эци и других древних людей, чьи останки сохранились до наших дней. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 1991 году альпинисты случайно наткнулись в Эцтальских Альпах в Тироле на высоте 3200 метров на останки человека, которого сначала приняли за своего неудачливого коллегу. Но в морге города Инсбрук удалось определить, что тело человека пролежало в горах вмороженным в лед несколько тысяч лет.

Вместе с телом были обнаружены остатки одежды и множество предметов, которыми "ледяной человек" пользовался при жизни. Укоренившееся в прессе имя Эци происходит от названия долины Эцталь, недалеко от которой была обнаружена находка.

Обнаружение ледяной мумии привлекло внимание множества исследователей по всему миру. Считается, что Эци жил в 3350-3100 годах до н.э. После смерти тело практически сразу покрыл лед, который приостановил процесс разложения мягких тканей. Ученые установили, что при жизни Эци был ростом приблизительно 165 см, а весил около 50 кг. Он прожил 45-46 лет, что для медного века было довольно преклонным возрастом.

Новое исследование позволило установить, чем питался Эци незадолго до смерти.

Данные, полученные специалистами частного исследовательского центра Eurac в Италии, были опубликованы в журнале Current Biology.

"Используя сложный комплексный подход, включающий микроскопию и молекулярные методы, мы воссоздали последнюю трапезу Эци", - делится доктор Фрэнк Майкснер, ведущий автор работы.

Желудок Эци был обнаружен лишь недавно - он изменил местоположение в процессе мумификации. Его удалось определить при пересмотре изображений, полученных при компьютерной томографии и дополнительном их исследовании.

"Желудок, в отличие от ранее проанализированных образцов нижних отделов кишечника, необычайно хорошо сохранился, а также содержал большое количество уникальных молекул, таких как жиры, которые открыли новые возможности для наших исследований", - говорит Майкснер.

Вскрыв желудок, исследователи установили - диета Эци была неплохо сбалансирована, хотя и содержала слишком много жиров. Им удалось определить содержание в пище жиров, белков и углеводов, а также выделить ДНК животных и растений.

Итак, перед смертью Эци перекусил козьим жиром, олениной, злаками и листьями ядовитого папоротника.

Содержание жира в рационе, исходя из последнего приема пищи, составляло до 50% при рекомендуемых сегодня 10%.

"Его диета была хорошо сбалансирована в плане углеводов и белков. Но удивительно, как много жира он потреблял. Учитывая высоту, на которой охотился Эци, ему нужно было много энергии, - отмечает Майкснер. - И лучшим способом получить ее было употребление жира".

"Высота и холод заметно сказываются на физическом состоянии человека и требуют от того тщательного выбора питания, которое не приведет к скорому голоду и потере энергии, - подтверждает соавтор исследования Альберт Цинк. - Эци, похоже, хорошо усвоил, что жир - идеальный источник энергии".

Мясо не содержало следов обработки на огне, оно было либо высушено, либо съедено свежим.

Зачем Эци съел папоротник, непонятно. Возможно, в качестве лекарства - папоротник и по сей день используется, например, в традиционной китайской медицине. В кишечнике Эци ранее были обнаружены паразиты, не исключено, что так он хотел от них избавиться. Или заворачивал в него пищу, а ядовитые листья сорвал по ошибке.

Также им удалось найти и следы бактерий, присутствовавших в желудке Эци на момент смерти. Исследователи планируют в дальнейшем заняться воссозданием микробиома древних людей на основе работы с Эци и другими мумифицированными останками.

О вкусе пищи исследователи думать не хотят.

"Сложно представить, каков на вкус козий жир. Явно не такой вкусный, как то, что мы едим сегодня", - говорит Майкснер.

Питание сказалось на состоянии организма Эци. Хотя большое количество жира придавало ему энергии, оно же медленно его убивало - ученые нашли следы закупорки артерий. До естественной кончины, впрочем, Эци не дожил - его убили.

Хотя изначально предполагалось, что Эци просто замерз в горах, нож в руках мумии указывал на версию об обороне от чего-то. Исследования выявили, что у Эци были сломаны ребра и нос, повреждены позвоночник и правая рука, отморожен палец на ноге, а тело усеяно ранами и ушибами. Кроме того, в 2001 году в его плече был обнаружен наконечник стрелы.

Хотя изначально предполагалось, что Эци просто замерз в горах, нож в руках мумии указывал на версию об обороне от чего-то. Исследования выявили, что у Эци были сломаны ребра и нос, повреждены позвоночник и правая рука, отморожен палец на ноге, а тело усеяно ранами и ушибами. Кроме того, в 2001 году в его плече был обнаружен наконечник стрелы.

Вероятнее всего, Эци погиб в результате длительной схватки. Ученые ранее нашли следы крови четырех человек: кровь двоих обнаружена на колчане со стрелами, еще одна - кровь самого Эци, а кровь четвертого человека - на накидке рядом с телом. Исследователи сошлись во мнении, что Эци спасал раненого товарища и нес его на плече.