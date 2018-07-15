Бузова едва не разбила Кубок Стэнли на глазах у Овечкина - ВИДЕО

Телеведущая и певица Ольга Бузова чуть не уронила Кубок Стэнли, который российский хоккеист, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин привез в Москву, чтобы показать поклонникам. Видео момента опубликовано на YouTube-канале теледивы, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

На кадрах Бузова поднимает трофей высоко над головой и через пару секунд едва не выпускает его из рук, вскрикнув от неожиданно тяжелого веса.

Кубок вовремя подхватил его обладатель, забрав награду у телеведущей и бережно поставив на пол.Главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин привез в Москву 7 июля, чтобы представить российским болельщикам в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. Трофей хоккеист завоевал, обыграв в составе "Вашингтон Кэпиталз" команду "Вегас Голден Найтс" в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Спортсмена назвали самым ценным игроком Кубка.

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