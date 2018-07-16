Google Chrome совершил "удар" по компьютерам всего мира

Режим строгой изоляции сайтов в браузере потребляет больше памяти ОЗУ. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Проблему создало известная с прошлого года уязвимость процессоров Spectre. Google решили выпустить обновление для Chrome версии 67, которое бы закрыло брешь в безопасности, но от этого браузер начал потреблять больше оперативной памяти (ОЗУ).

Google 67 получил режим строгой изоляции сайтов, который предотвращает несанкционированный доступ вредоносного кода использовать спекулятивный режим процессора.

Такой способ позволяет защитить компьютер от потенциальных угроз, но требует на 15% большего количества памяти для открытия одной страницы.

"Изоляция сайта заставляет Chrome создавать больше процессов рендеринга, что отражается на производительности", - прокомментировал инженер Google по программному обеспечению Чарли Рейс.