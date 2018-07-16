Ученые подсчитали, какое количество сигарет является опасным

Ученые из Норвегии обнаружили новый довод против курения - вредная и опасная привычка существенно увеличивает риск возникновения фибрилляции предсердий, или мерцательной аритмии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Ktk.kz.

Курение провоцирует фибрилляцию предсердий, или мерцательную аритмию, причем риск возникновения этого заболевания увеличивается в зависимости от количества потребляемого табака. К такому выводу пришли норвежские, немецкие и британские ученые.

Расчеты норвежских кардиологов основаны на изучении данных ранее проведенных 29 исследований, которые затронули более 677 тысяч человек. Согласно выкладкам ученых, курильщик 5 сигарет в день имеет риск возникновения мерцательной аритмии на 9% чаще некурящего, если человек успевает отравиться 10 сигаретами - то подвергается риску на 17% вероятнее.

Если же человек успевает за день выкурить пачку из 20 сигарет, опасность для его сердца возрастает на 32%, подсчитали ученые.

Свои выводы ученые опубликовали в European Journal of Preventive Cardiology. Ранее специалисты пришли к выводу, что электронные заменители сигарет с никотином почти так же вредны, как и обычные табачные изделия. Кроме того, по мнению экспертов, табачные компании специально занижают вред от курения, публикуя на пачках сигарет неправильные цифры о содержании вредных веществ.

Фибрилляция предсердий - это самый часто встречающийся вид аритмии. Для данного заболевания характерна хаотическая электрическая активность предсердий с частотой до 700 импульсовв минуту.