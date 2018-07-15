NASA показало фотографию "марсианских пауков"

15 июля 2018 11:01

NASA опубликовало фотографию необычного явления на поверхности Марса, напоминающего "пауков". Снимок был сделан с помощью автоматической многофункциональной межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что с приходом весны углекислый газ "прорывает" слой льда на Южном полюсе планеты. После этого газ попадает в атмосферу, а вокруг образовавшихся отверстий садится темная пыль.

В результате поверхность планеты оказывается испещрена подобными образованиями, которые исследователи сравнивают с черными пауками, сидящими на своей ледяной "паутине".

 

 
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