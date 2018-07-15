Почему мы засыпаем в машине?

Многие люди в длительных автомобильных поездках ощущают сонливость, но при этом склонны ее списывать на ранний выезд, длинный день или недостаток кофе в организме. Однако специалисты из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT University, Австралия) предполагают, что дело совершенно не в этом, и даже если человек выспался и напился с утра кофеиносодержащих напитков - он все-таки через некоторое время в машине придет в сонное состояние. Людей, по словам экспертов, просто убаюкивает вибрация, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

К такому выводу научная группа пришла, проведя небольшой эксперимент. 15 добровольцев прошли тестирование на специальном симуляторе. Сперва люди в течение часа "вели машину" без вибрации, а затем, во второй раз, сиденье под ними вибрировало на протяжении всех 60 минут с низкой частотой (4-07 герц). В обоих случаях ученые наблюдали за изменениями сердечного ритма водителей - этот показатель отражает сонливость наиболее точно. Приборы показывали, что уже через 15 минут люди начинают клевать носом, через полчаса после начала движения это становится заметно, и далее водители и пассажиры все больше и больше хотят спать.

Возможно, заявили исследователи, дело в том, что мозг синхронизируется с вибрацией, и в результате наступает ранняя стадия сна. Впрочем, в работе было отмечено и наличие ограничений: во-первых, всего 15 людей было протестировано, во-вторых, проверялась только одна частота вибрации. Кроме того, дорога, которую демонстрировали участникам эксперимента, была весьма однообразной. Тем не менее с учетом статистики, которая показывает, что сонливость на дорогах крайне опасна и она провоцирует множество ДТП, специалисты указали, что вибрацию от дороги можно технически нивелировать, и тогда людям будет проще ездить за рулем.