Ева Лонгория показала, как выглядит после родов. Еще даже и месяца после появления малыша не прошло
15 июля 2018 13:23 211
После долгих лет громких заявлений Евы Лонгории о том, что она не готова пожертвовать карьерой ради ребенка, 19 июня она всё-таки стала мамой. У звезды и ее супруга Хосе Антонио Бастона родился сын Сантьяго Энрике.
Ева решила последовать примеру знаменитых мамочек и доказать, что она тоже суперженщина, которая успевает и за ребенком последить, и поработать. Малышу еще нет года, а актриса уже снялась в фотосессии.
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