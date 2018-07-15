Ева Лонгория показала, как выглядит после родов. Еще даже и месяца после появления малыша не прошло

15 июля 2018 13:23

После долгих лет громких заявлений Евы Лонгории о том, что она не готова пожертвовать карьерой ради ребенка, 19 июня она всё-таки стала мамой. У звезды и ее супруга Хосе Антонио Бастона родился сын Сантьяго Энрике.

Ева решила последовать примеру знаменитых мамочек и доказать, что она тоже суперженщина, которая успевает и за ребенком последить, и поработать. Малышу еще нет года, а актриса уже снялась в фотосессии.

 

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