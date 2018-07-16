Точный гороскоп на понедельник

Осторожнее, сегодня звезды гороскопа легко могут заставить вас забыть о таком полезном понятии, как чувство меры! Старайтесь избегать резких движений, не принимайте решения сгоряча и помните, что любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. В этот день вас могут ожидать крупные траты и покупки, походы по магазинам, однако звезды советуют сдерживать свои желания, иначе сегодняшний шоппинг грозит обернуться большими дырами в бюджете.

Овен

Сегодня Овну следует заранее приготовиться к тому, что он может подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Лучше всего, если Овен попытается взглянуть на себя глазами тех, кто его критикует. Возможно, ему действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит сегодня положение Овна, как здоровое отношение к критике.

Телец

Телец будет полон ценных идей и мудрых мыслей, которыми он совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Тельца придутся как нельзя более кстати. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, звезды гороскопа сегодня советуют Тельцу направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке - это будет полезно для обеих сторон.

Близнецы

Перед Близнецами будет стоять непростая задача: им придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. И на это есть весомые причины! Окружающие будут склонны видеть в Близнецах хороший объект для поручений, и если Близнецы не отгородятся от них грудой собственных дел, им просто не дадут спокойно присесть! Так что в стопроцентной загруженности Близнецов сегодня ни у кого не должно возникнуть сомнений. А уж реальная это загруженность или нет - не так уж важно.

Рак

Сегодня Рак может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: он будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ему результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой, просто Раку будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие сегодня будут действовать так, как это нужно Раку. Для их же блага, конечно.

Лев

В любых делах Лев будет склонен перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, он рассчитывает на какое-то особое отношение к себе или особенные условия. Звезды гороскопа предупреждают Льва, что как бы он ни был уверен в своей правоте, настаивать на этом не следует. Сегодня ему надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, - иначе неизбежны обиды и конфликты.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей! Окружающие оценят, если Дева будет считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Деве быстрее достичь результата. Сегодня, идя на компромиссы, Дева добьется большего, чем если бы действовала напролом.

Весы

Весы ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться - все равно от решений Весов сегодня не зависит ровным счетом ничего. Ситуация будет развиваться без их участия, так что звезды гороскопа советуют Весам расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Сегодняшняя передышка придаст Весам сил и энергии на весь следующий день.

Скорпион

Скорпион имеет шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, он завоюет новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончит важный этап работ, завяжет полезное знакомство или просто окажется в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря сегодняшним успехам, Скорпион продвинется на шаг вперед, и со временем это обещает самым приятным образом отразиться на его жизни.

Стрелец

В течение дня Стрельца может ожидать непростой разговор с людьми, от которых он зависит. Возможно, его вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Так или иначе, даже если речь пойдет о мелких вещах, сегодняшний разговор может иметь для Стрельца далеко идущие последствия, и ему надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Стрельцу удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!

Козерог

Мнение Козерога будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к нему: "Что вы думаете по этому поводу?". Не стоит бороться с неизбежным: Козерог сегодня отлично справится с ролью эксперта и консультанта. Его опыта достаточно, чтобы дать хороший совет, а звезды гороскопа будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Козерога охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, его авторитет.

Водолей

Для Водолея настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Его аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Водолею навстречу, близкие способны его поддержать. Другими словами, все, что сегодня нужно Водолею для рывка вперед, у него уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!

Рыбы

Дела, за которые Рыбы возьмутся сегодня, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Рыб немалую роль. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ними какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Рыбы просчитали последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.

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