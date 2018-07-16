Как коты в Японии реагируют на приближающееся землетрясение - ВИДЕО
16 июля 2018 10:18 461
За несколько дней ролик набрал уже более миллиона просмотров в интернете.
Видео с реакцией котов на приближающееся землетрясение в Японии, стало хитом в соцсетях. Неладное животные почувствовали за 10 секунд до подземных толчков. Сначала - спокойно отдыхали на стульях и лежанках в котокафе. Вдруг - начали оглядываться. И заметались по комнате в поисках выхода, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.
За несколько дней ролик набрал уже более миллиона просмотров в интернете. Землетрясение животным вреда не причинило, успокоили владельцы котокафе взволнованных интернет-пользователей.
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