Как коты в Японии реагируют на приближающееся землетрясение - ВИДЕО

За несколько дней ролик набрал уже более миллиона просмотров в интернете.

Видео с реакцией котов на приближающееся землетрясение в Японии, стало хитом в соцсетях. Неладное животные почувствовали за 10 секунд до подземных толчков. Сначала - спокойно отдыхали на стульях и лежанках в котокафе. Вдруг - начали оглядываться. И заметались по комнате в поисках выхода, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

За несколько дней ролик набрал уже более миллиона просмотров в интернете. Землетрясение животным вреда не причинило, успокоили владельцы котокафе взволнованных интернет-пользователей.

Нажмите на видео для просмотра:

