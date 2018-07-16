Так болельщики в Загребе поддерживали сборную Хорватии - ВИДЕО
16 июля 2018 10:34 196
Сборная Хорватии завоевала серебро на чемпионате мира по футболу в России, уступив лишь команде Франции. Тысячи болельщиков наблюдали за матчем в центре Загреба, передает Day.Az со ссылкой на RT.com. Они поддерживали свою сборную до финального свистка арбитра. RT публикует видео с болельщиками финалистов.
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