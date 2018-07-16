Найден простой способ профилактики рака

Употребление продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот может предотвратить возникновение рака, а также остановить его рост и распространение. Об этом сообщает MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые Университета штата Иллинойс изучили механизм воздействия на организм эдоканнабиноидных эпоксидов EDP-EA, образующихся при метаболизме омега-3 жирных кислот. Выяснилось, что соединение уничтожало раковые клетки, а также замедляло процесс образования новых кровеносных сосудов, связанных со злокачественными тканями.

Также специалисты обнаружили, что эпоксиды EDP-EA подавляли миграцию дефектных клеток. По словам одного из авторов исследования Тимоти Фан, терапия, препятствующая перемещению раковых клеток, может быть эффективной для препятствия формированию метастазов у пациентов.

Ученые отмечают, что несмотря на то, что химиотерапия остается основным и наиболее действенным методом лечения рака, диета, основанная на продуктах с высоким содержанием омега-3, может стать эффективным способом профилактики онкологии.

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