Как и для чего разведчиков учат пить и не пьянеть

В число обязательных качеств разведчика помимо хладнокровия, знания языков, владения оружием должно входить и умение пить не напиваясь. Ведь трезвый спецагент непременно вызовет подозрения. Однако не все могут похвастаться столь полезным навыком, передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Не пить нельзя

На беседу за спиртным разведчик возлагает большие надежды. И неспроста: такая неформальная обстановка позволяет разговорить оппонента, выведать у него необходимую информацию или побудить к совершению желаемого действия. При этом важно чтобы собеседник был всегда пьянее агента - смена ролей грозит разоблачению.

Впрочем, главное здесь, по словам разведчиков со стажем, всегда соблюдать меру. Отечественные резиденты, которые следовали умеренности в выпивке как правило делали отличную карьеру. Достаточно называть имена Леонида Шебаршина и Вячеслава Трубникова, которые в свое время возглавляли соответственно советскую и российскую внешнюю разведку. По словам оперативников, это справедливо и по отношению к нынешнему главе СВР Михаилу Фрадкову.

Бывший резидент, полковник в отставке Алексей Иванов утверждает, что непьющих разведчик не бывает в принципе, но отмечает, что хорошие разведчики пьют лишь в случае оперативной необходимости, ведь любое спиртное - это яд.

Правда, Леонид Шебаршин как-то приводил пример непьющего советского резидента, работавшего в Пакистане. Может поэтому дела у него шли из рук вон плохо. За весь период своей службы на его счету не было ни одной стоящей вербовки. "Трезвенника" отозвали на родину, а на его место прислали "пьющего". И вскоре тому удалось установить хорошие отношения практически со всеми пакистанскими генералами. Генерал Шебаршин любил повторять, что "должность оперативного работника резидентуры пора переименовывать в аперитивного".

Победителей нет

А что же иностранные спецслужбы? Они тоже использовали алкоголь, как одно из средств оперативной работы. Но тягаться с русскими в этом компоненте им зачастую было не под силу. Где-то на закате эпохи СССР сотрудники ЦРУ и ФБР разрабатывали советского разведчика, в прошлом профессионального волейболиста мастера спорта из общества "Динамо". Последний в это время тоже искал кандидатуры для вербовки. Их интересы совпали в американском штате Вашингтон, в ресторане на реке Потомак.

Американцы долго и безуспешно пытались споить свою жертву. Пили долго, стакан за стаканом (агенты ЦРУ и ФБР были тоже подготовлены), однако советский разведчик все же вышел из этого противостояния победителем. Изрядно перебравшие американские агенты в какой-то момент перешли критическую черту и один из них стал рассказывать сидящим за соседними столиками цель их миссии.

По стечению обстоятельств (или нет) эти разговоры услышали находящиеся в зале сотрудники Аналитического департамента ЦРУ - на следующий день руководство уже знало о произошедшем. Наказание последовало незамедлительно: проштрафившегося агента сослали на задворки, в резидентуру Джорджтауна (столица Республики Гайана). Увольнять его не стали по одной простой причине: подготовка резидентов слишком дорого обходилась ЦРУ.

Досталось и нашему оперативнику. Сначала начальство направило его в командировку на Кубу, ссылаясь на необходимость написания подробного отчета о проделанной за год работе. А на Острове Свободы он был арестован за несанкционированный контакт с агентами ЦРУ. Шпионаж в пользу Соединенных Штатов доказать не смогли, но из органов его все же уволили.

Главное - методика

Примечательно, что после громкого скандала на Потомаке в недрах ЦРУ были разработаны инструкции для агентов, разъясняющие как грамотно споить коллегу из КГБ, чтобы выведать у него секретную информацию. В качестве главного слагаемого успеха называлось умение говорить правильные тосты, которые русский разведчик не может не поддержать. При этом в рекомендациях подчеркивалось, что не следует стараться перепить чекистов - это все равно невозможно. Главное грамотно распределить свои силы.

Подобные проблемы в 60-х годах существовали и в израильской внешней разведке - Моссаде. В то время в Израиле фактически отсутствовала культура потребления спиртного, и для начинающих оперативников решили организовать специальные полуторагодичные курсы.

Обучали всему: основам дегустации, совместимости алкоголя с определенными блюдами, в каких количествах и в какой последовательности следует употреблять тот или иной напиток. Тестировали будущих агентов Моссада на специальном выпускном банкете.

Кое-какие хитрости употребления алкоголя иностранные спецслужбы, по их собственному признанию, подсмотрели в России. Одной из них стали легендарные таблетки КГБ, препятствующие быстрому опьянению. Сегодня подобный препарат под названием "RU-21" выпускает компания Spirit Sciences, базирующаяся в Калифорнии. Американцы утверждают, что русские начали его разработку после окончания Второй мировой войны, однако российская сторона свою причастность к данному препарату отрицает.

По словам производителей, "RU-21" препятствует выработке в организме фермента, превращающего алкоголь в ацетальдегид - яд, разрушающий наши ткани. Говорят, что эта волшебная таблетка не только дает возможность напиваться в свое удовольствие, но и хорошо защищает от похмельного синдрома.

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