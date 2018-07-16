Фильм "Победители шоу" стал лучшей комедией XXI века - ВИДЕО

Американский журнал Rolling Stone продолжает радовать новыми рейтингами. На этот раз издание составило рейтинг лучших комедий XXI века. Всего в список вошло 50 кинокартин.

Первое место занял фильм "Победители шоу" (Best in Show). Фильм о том, как владельцы пяти выставочных собак собираются к выступлению на престижной собачьей выставке, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua. Съемочная группа берет у всех интервью и наблюдает за тем, как герои приезжают в отель и начинают соревноваться.

На второй строчке оказался фильм "В петле" (In the Loop). Тройку лидеров замыкает комедия "Девичник в Вегасе" (Bridesmaids).

В десятку лучших комедий также попали ленты "Сводные братья", "Идиократия", "Любовь, сбивающая с ног", "Тони Эрдманн", "Зомби по имени Шон", "Сорокалетний девственник" и "Жизнь за кадром". Последними в рейтинге оказались фильмы "Фантастический мистер Фокс", "Американский психопат" и "Довольно слов".

Нажмите на видео для просмотра:

