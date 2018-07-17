Тюремные уловки, невероятно полезные в обычной жизни

Тюрьма учит находчивости. Ограниченная свобода заставляет прибегать к невообразимым хитростям, чтобы получить необходимый результат. Здесь рождаются сотни полезных трюков, которые позволяют заключенным решить множество проблем. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет несколько уловок из-за решетки, способные пригодиться вам и в обычной жизни.

Зубная нить

Зубная нить выполнена из плотного нейлона - достаточно приятный материал для того, чтобы зашить рану, связать веревочную лестницу и даже сделать небольшую DIY-ножевку. Просто добавьте зубного порошка на нить и вперед, перепиливать железные заграждения. Правда, времени на это может потребоваться очень немало: в одной из частей "Разрушителей легенд" специальный робот разрезал стальной прут зубной нитью за 280 дней.

Отвертка

Собрались вешать шторы, а под рукой нет нужной отвертки? Не беда. Возьмите пластиковую ручку и выньте из нее все составляющие - нам нужна только сама трубочка. Нагрейте кончик на зажигалке и плотно прижмите к головке винта. Дайте застыть, вынимайте - перед вами готовая, пусть и несколько хрупкая отвертка нужного сечения.

Ловушки для насекомых

Чего в обычных тюрьмах нет, так это яда. Вы тоже вполне можете оказаться в ситуации, когда отбиваться от толп вездесущих насекомых будет нечем. Не отчаивайтесь: просто наберите воды в крышечки из-под бутылок и поместите в них ножки вашего стола и кровати. Те же тараканы готовы на все, чтобы добыть пищу - но вот плавать они не умеют.

Зажигалка из батареи

Нет зажигалки? Не беда. Возьмите обычную пальчиковую батарейку и тонкую полоску бумаги, вырезанную из упаковки жвачки. Соедините полюса батарейки своим импровизированным мостом и наслаждайтесь курением. Впрочем, последнее лучше бросить.

Глянцевый журнал

Печатное дело мертво? Как бы не так, пока остается такая масса вещей, которые удобно делать из толстого глянца. Во-первых, плотно скрученный журнал может стать неплохой дубинкой - если под рукой больше ничего нет. Во-вторых, его можно закрепить под одеждой в качестве защиты - удар ножа он точно смягчит. И, в третьих, между страниц можно спрятать некоторую сумму денег, склеить их и получить неплохой тайник на крайний случай.

Зубная паста

Любые кроссовки рано или поздно темнеют - и не всегда под руками есть средство, чтобы сделать их вновь чистыми. А вот зубная паста есть всегда: используйте ее и обычную щетку - это вновь вернет вашей обуви белоснежное детство.

Ужасное вино

Пригодится в долгом походе - ну, или если вы просто решили удивить друзей. Все, что потребуется: апельсины, фруктовая смесь, сахар, кетчуп и хлеб. Перемешайте ингредиенты в однородную (странную и не очень аппетитную массу), закройте в полиэтиленовом пакете и ждите неделю. Затем, процедите все тщательно и пейте. На вкус, конечно, гадость страшная, но свое дело это брага знает.

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