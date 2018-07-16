Макрон стал героем фотожаб после победы Франции на ЧМ-2018 - 17 ФОТО

Вчера сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу, обыграв Хорватию со счетом 4:2.

В самой Франции до сих пор проходят празднования, но героями дня стали не только футболисты, которые принесли победу своей стране, но и президент Эмманюэль Макрон.

Пользователи Reddit заметили фотографию агентства Reuters, где Макрон не смог сдержать эмоций и встал в эпичную победную позу, и решили устроить фотошоп-баттл, чтобы узнать, кто лучше и смешнее отредактирует французского президента.

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