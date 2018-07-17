Что Александру II предсказала парижская цыганка

Александра II можно считать рекордсменом в русской и даже мировой истории по числу совершенных на него покушений. Русский император шесть раз оказывался на волоске от смерти, как и предсказала ему когда-то парижская цыганка. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Ваше величество, вы обидели крестьян..."

4 апреля 1866 г. Александр II прогуливался с племянниками в Летнем саду. За променадом императора наблюдала через ограду большая толпа зевак. Когда прогулка закончилась, и Александр II садился в карету, раздался выстрел. Впервые в русской истории злоумышленник стрелял в царя! Толпа чуть не растерзала террориста. "Дурачьё! - кричал он, отбиваясь - Я для вас это делаю!". Это был член тайной революционной организации Дмитрий Каракозов.

На вопрос императора "почему ты стрелял в меня?" он дерзко ответил: "Ваше величество, вы обидели крестьян!". Тем не менее, именно крестьянин, Осип Комиссаров, толкнул незадачливого убийцу под руку и спас государя от верной гибели. Каракозова казнили, а в Летнем саду в память о спасении Александра II поставили часовню с надписью на фронтоне: "Не прикасайся к Помазаннику Моему". В 1930 г. победившие революционеры часовню снесли.

"Имея в виду освобождение родины"

25 мая 1867 года, в Париже, Александр II и французский император Наполеон III ехали в открытом экипаже. Внезапно из восторженной толпы выскочил человек и дважды выстрелил в русского монарха. Мимо! Личность преступника установили быстро: поляк Антон Березовский пытался отомстить за подавление польского восстания русскими войсками в 1863 г.

"Две недели тому назад у меня родилась мысль цареубийства, впрочем, я питал эту мысль с тех пор, как начал себя сознавать, имея в виду освобождение родины", - сбивчиво изъяснялся поляк на допросе. Французские присяжные приговорили Березовского к пожизненной каторге в Новой Каледонии.

Пять пуль учителя Соловьева

Очередное покушение на императора произошло 14 апреля 1879 г. Гуляя в дворцовом парке, Александр II обратил внимание на молодого человека, быстро идущего в его сторону. Незнакомец успел выпустить в императора пять пуль (и куда только смотрела охрана?!), пока не был обезоружен.

Не иначе, как чудо спасло Александра II, не получившего ни царапины. Террористом оказался школьный учитель, а "по совместительству" - член революционной организации "Земля и воля" Александр Соловьёв. Его казнили на Смоленском поле при большом стечении народа.

"Почему они преследуют меня словно дикого зверя?"

Летом 1879 г. из недр "Земли и воли" возникла ещё более радикальная организация - "Народная воля". Отныне в охоте на императора не будет места "кустарщине" одиночек: за дело взялись профессионалы. Помня о провале предыдущих покушений, народовольцы отказались от стрелкового оружия, выбрав более "надёжное" средство - мину. Они решили взорвать императорский поезд на пути между Петербургом и Крымом, где Александр II ежегодно отдыхал.

Террористы, возглавляемые Софьей Перовской, знали, что первым следует грузовой поезд с багажом, а Александр II и его свита едут во втором. Но судьба вновь уберегла императора: 19 ноября 1879 года сломался паровоз "грузовика", поэтому первым поехал поезд Александра II. Не зная об этом, террористы пропустили его и подорвали другой состав. "Что они имеют против меня, эти несчастные? - горестно произнёс император. - Почему они преследуют меня, словно дикого зверя?".

"В логове зверя"

А "несчастные" готовили новый удар, решив взорвать Александра II в его собственном доме. Софья Перовская узнала, что в Зимнем дворце ремонтируются подвалы, в том числе - винный погреб, "удачно" расположенный прямо под императорской столовой. И вскоре во дворце появился новый столяр - народоволец Степан Халтурин. Пользуясь удивительной беспечностью охраны, он ежедневно проносил в погреб динамит, пряча его среди строительных материалов.

Вечером 17 февраля 1880 года во дворце планировался торжественный ужин в честь приезда в Петербург принца Гессенского. Халтурин установил таймер бомбы на 18.20. Но вновь вмешался случай: поезд принца опоздал на полчаса, ужин перенесли. Страшный взрыв унёс жизни 10 солдат, ранило ещё 80 человек, но Александр II остался невредим. Словно какая-то таинственная сила отводила от него смерть.

"Честь партии требует, чтобы царь был убит"

Оправившись от шока после взрыва в Зимнем дворце, власти начали массовые аресты, нескольких террористов казнили. После этого руководитель "Народной воли" Андрей Желябов заявил: "Честь партии требует, чтобы царь был убит". Александра II предупреждали о новом покушении, но император спокойно ответил, что находится под божественной защитой. 13 марта 1881 года он ехал в карете с небольшим конвоем казаков по набережной Екатерининского канала в Петербурге. Внезапно один из прохожих бросил в карету какой-то свёрток. Раздался оглушительный взрыв. Когда дым рассеялся, на набережной лежали убитые и раненые. Однако Александр II снова обманул смерть...

Охота закончена

...Нужно было скорее уезжать, но император вышел из кареты и направился к раненым. О чём он думал в эти мгновения? О предсказании парижской цыганки? О том, что сейчас пережил шестое покушение, а седьмое станет последним? Мы никогда этого не узнаем: к императору подбежал второй террорист, грянул новый взрыв. Предсказание сбылось: седьмое покушение стало для императора роковым...

Александр II скончался в тот же день в своём дворце. "Народная воля" была разгромлена, её руководители казнены. Кровавая и бессмысленная охота на императора завершилась гибелью всех её участников.

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