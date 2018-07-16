В Киеве среди трассы загорелось авто - ВИДЕО

В Оболонском районе Киева проспекте Степана Бандеры во время движения загорелся автомобиль. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

На месте работают бойцы ГСЧС. По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Автотрассу проспекта Степана Бандеры закрыли для движения.

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