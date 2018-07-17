Этой масштабной трагедии, случившейся в Советском Союзе в первые послевоенные годы, можно было бы избежать, если бы были использованы все имеющиеся на тот момент в СССР резервы. В то время как миллионы граждан его страны питались лебедой и крапивой, сотни тонн зерна отправлялись за рубеж, и столько же сгнило в закромах Родины из-за неправильного хранения. Day.Az со ссылкой на russian7.ru расскажет что стало причиной голода в СССР после Победы.

Причины возникновения голода

Исследователи трагедии голода в СССР 46-47 годов называют несколько причин ее возникновения. Послевоенное сельское хозяйство находилось в плачевном состоянии, многие деревни и села война полностью уничтожила. Значительная (если не большая) часть мужского населения погибла на фронте, зачастую не на чем было пахать, сеять и убирать. Сорок шестой год вдобавок оказался засушливым, удалось собрать зерна на четверть меньше довоенного уровня. Результат не критический, но в комплексе с другими факторами, обуславливавшими возникновение голода, существенно низкий. Руководствуясь политическими соображениями, советские власти во время голода продолжали вывозить хлеб за границу. Вдобавок, невзирая на очень неблагоприятную ситуацию с питанием, СССР занимался созданием стратегического зернового резерва: Советский Союз запасался хлебом, "если завтра война". Налоговое бремя на граждан увеличилось, тогда как уровень оплата труда при росте цен снизился. Доктор исторических наук В. Ф. Зима в своем исследовании доказывает, что голода 46-47 годов не было бы, если бы Сталин с 1946 по 1948 годы не отдавал распоряжения на экспорт зерна за рубеж в объеме свыше 5 миллионов тонн (более чем на 2 миллиона больше довоенного уровня!). На складах за это время вследствие неудовлетворительных условий для хранения попортилось порядка миллиона тонн зерна.

Крестьян обложили

Послевоенной советской экономике приходилось преодолевать глубокий кризис, связанный с конверсией производства, вдобавок начиналась "холодная война" с Западом. Рабочим вдвое урезали зарплату, они вынуждены были на территориях своих предприятий создавать и обрабатывать огороды, иначе людям грозила голодная смерть. Вследствие дефицита продовольствия сняли с продовольственных пайков 100 млн сельского населения, которое теперь должно было питаться только за счет того, что вырастило на своих огородах. Во многих колхозах прекратили выдавать зерно на трудодни, а цены на хлеб подскочили вдвое. Вместе с тем, крестьяне были вынуждены платить драконовские налоги и подписываться на облигации госзайма. Лучше всего жилось работающим на "оборонку", сотрудникам милиции и руководителям предприятий, а также преподавателям вузов - их зарплаты, случалось, в 10 раз превышали размер получки рядового советского гражданина.

В Украине были людоеды

К весне 1946 года кончились запасы зерна, которым снабжались города СССР. Госрезерв Сталин трогать запретил. По подсчетам исследователя данной темы доктора исторических наук А. В. Шалака, сотни тысяч советских граждан к весне 47-го года страдали дистрофией, а всего по СССР официально голодали 1,7 млн В процентном отношении большинство голодающих приходилось на Украину (800 тыс. человек). В этой республике, а также в Черноземье отмечались случаи людоедства. Сколько человек в СССР умерли от голода 46-47 годов, точно сказать трудно, ибо исследователи приводят разные данные. Голландский профессор Майкла Эллман, занимавшийся изучением темы послевоенного голода в советском Союзе, считает, что эта цифра может колебаться от одного до полутора миллионов человек. А. В. Шалак высказывается в пользу более щадящей статистики - 200 тысяч человек: это умершие непосредственно от голода, тогда как данные Эллмана можно отнести к количеству погибших от последствий трагедии - разного рода заболеваний.

"Указ 7 - 8 шьешь, начальник?"

Прежде Советский Союз уже переживал серьезный голод (32 - 33 годы), тогда у крестьян, не выполнявших план продпоставок, массово изымали все имеющееся продовольствие. Во время голода 46-47 годов такую практику не вводили, но свыше десятка тысяч председателей колхозов попали под суд за "либеральничанье", связанное с заготовками зерна. В эти годы сильно выросла "хлебная" преступность - порядка 400 тысяч голодающий, уличенных в кражах или сокрытии зерна, пополнили население сталинского ГУЛАГа. Печально знаменитый "указ 7-8" или как его еще называли в народе "закон о 3 колосках", применялся во время послевоенного голода очень активно - за несколько сорванных в поле колосков пшеницы давали 10 лет лагерей. Пока контроль миграционных процессов был ослаблен, миллионы людей покидали деревни и села в поисках хлебных мест, завербовывались на стройки и шахты. Но так или иначе последствия голода в СССР давали о себе знать до конца 40-х годов.

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