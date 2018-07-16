В Бердянском зоопарке показали подросших тигрят - ВИДЕО
16 июля 2018 12:45 158
Тигрята находятся в вольере с мамой
В сети опубликовали видео с тигрятами пары бенгальских тигров - Азиры и Француза, которые живут в Бердянском зоопарке, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua. Ролик показывает, как тигрята резвятся в вольере вместе с мамой. Видео опубликовано на странице зоопарка в Facebook.
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