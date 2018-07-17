На каком этаже не стоит жить в отеле

Специалисты индустрии туризма раскрыли секреты, которые помогут сделать ваш отдых более безопасным и комфортным.

Как передает Day.Az со ссылкой на РамблерСара Шлихтер, человек, отлично разбирающийся в путешествиях и соответствующих тонкостях, в своей книге об отелях и гостиницах рассказывает о том, на каких этажах останавливаться крайне не советуется, а на каких - напротив.

Неудачным признан первый этаж. По вполне объяснимым причинам - легкий путь для мошенников и воришек. А самыми благоприятными для отдыха Сара считает этажи с третьего по шестой - оптимальная высота в сочетании с комфортом и безопасностью. К тому же именно они ближе всего к пожарным лестницам.

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