Ветеран армии зарабатывает в "Инстаграм" 5 млн в год - ВИДЕО

Алисия Маген девять лет проработала зубным врачом в ВВС США, но ради исполнения мечты она бросила службу и ушла с головой в спорт. Теперь 33-летняя девушка зарабатывает £60 тыс. (почти 5 млн в рублях) благодаря видео с тренировками, которые она выкладывает в "Инстаграме", передает Day.Az со ссылкой на Life.ru

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