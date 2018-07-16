Зло и ужас: появился впечатляющий трейлер экшена "Веном" с Томом Харди - ВИДЕО

16 июля 2018 15:30

Актер Том Харди снялся в фантастическом фильме "Веном", трейлер которого уже появился в сети. В этом ролике персонаж Харди объединяется с опасным инопланетным симбионитом, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

"Веном" будет экранизацией комиксов Marvel о репортере Эдди Броке (Харди), который соперничал на рабочем поприще с Питером Паркером, известным как Человек-паук. В своем сольном фильме Эдди расследует деятельность компании Life Foundation, во главе которой стоит Карлтон Дрэйк (Риз Ахмед).

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ло и ужас: появился впечатляющий трейлер экшена

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