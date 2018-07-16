Как узнать, какие данные собирает о вас Google, и избавиться от слежки - ФОТО

Ваша личная информация из сервисов Google может внезапно попасть в открытый доступ. Day.Az со ссылкой на Lifehacker.ru рассказывает, как этого избежать.

Зачем Google собирает данные о пользователях

Google следит за нами, и это уже давно ни для кого не секрет. Следит как за нашим местоположением, так и за всеми действиями в интернете. Вы, наверняка, могли заметить, что стоит поискать в Сети информацию о каком-либо продукте или прочитать о нём статью, как вам тут же покажут соответствующую рекламу на YouTube. Если бы Google не собирала данные о своих пользователях, реклама не была бы персонализированной и, следовательно, просто не работала.

В чём опасность сбора данных

С одной стороны, кажется, что ничего плохого во всём этом нет. Ну собирает Google данные о нас, что же теперь, не пользоваться сервисами компании? Ведь благодаря этому ваше нахождение в интернете становится интереснее и полезнее: вам советуют то, что, скорее всего, вас заинтересует.

Но если вспомнить недавний инцидент с индексацией Google Docs, закрадываются сомнения: а не сможет ли кто-то кроме Google получить данные о том, где вы живёте и чем увлекаетесь? Гарантий нет, так что стоит самостоятельно позаботиться о себе.

Что известно о вас Google

История местоположений

Первое и самое важное - это ваша геолокация. С помощью неё Google может отслеживать и записывать ваше местоположение, а уже на основе этих данных предлагать вам персонализированную рекламу. Вы можете перейти по ссылке и убедиться, что Google помнит даже те места, о которых вы, возможно, уже и сами забыли.

В левом верхнем углу можно выбрать любую дату, и на карте будет показано, где вы были, во сколько и даже на каком транспорте передвигались.

История поиска и действий в интернете

Google хранит не только ваши поисковые запросы, но и список статей, что вы прочитали, профили людей в социальных сетях, страницы которых вы посещали. Убедитесь сами, перейдя по этой ссылке.

Информация с ваших устройств

Данные о ваших контактах, ваши планы в календаре, будильники, приложения, которыми вы пользуетесь, ваши музыкальные предпочтения и даже уровень заряда аккумулятора - ещё один перечень данных о вас, которые Google собирает для показа более релевантной рекламы. Список всех данных можно посмотреть здесь.

Голосовые запросы и голосовое управление смартфоном

Если вам знакома фраза "Окей, Google", поздравляем: ваши голосовые команды для управления смартфоном, а также голосовые поисковые запросы сохранены на серверах Google. Вы можете их прослушать, пройдя по этой ссылке.

Рекламная информация о вас

Для Google основная цель сбора данных о пользователях - персонализация рекламы, ведь именно на этом компания зарабатывает деньги. Вы можете узнать, что о ваших интересах и предпочтениях известно рекламодателям и, наконец, избавиться от назойливой рекламы продукта, который вы когда-то по нелепой случайности решили найти в интернете.

Фотографии с вашего смартфона

Если вы пользуетесь смартфоном на Android, возможно, ваши фотографии и видео уже хранятся в облачном хранилище Google, а вы об этом даже не знаете, потому что автозагрузка могла быть включена по умолчанию. Не спешите удалять приложение Google Photo - это не исправит ситуацию. Все ваши фотографии продолжат улетать в облако и в случае утечки данных могут оказаться в открытом доступе. Google сама написала инструкцию о том, как отключить автозагрузку фотографий и видео на разных устройствах.

Ваши cookie-файлы

Вы замечали, как много ресурсов вашего компьютера съедает Google Chrome? Браузер собирает о вас данные и работает фоном даже после полного закрытия, а также хранит ваши файлы cookie. Как и для чего Google использует эти файлы - вы можете узнать здесь.

Если вы не хотите, чтобы вкладки продолжали работу в фоновом режиме, перейдите в настройки браузера Chrome и в пункте "Система" уберите галочку напротив "Не отключать работающие в фоновом режиме сервисы при закрытии браузера". Это доступно только для Windows-версии, у пользователей macOS такого пункта в Chrome нет. Если вам нужно отключить сбор данных о вас и использование файлов cookie, внизу страницы нажмите на кнопку "Дополнительные настройки", перейдите в "Настройки контента" и отключите всё то, что не хотели бы рассказывать о себе и своих действиях.

Как удалить все данные о себе и запретить их дальнейший сбор

Для начала вам следует перейти по этой ссылке и отключить сбор тех данных, которые вы не хотите передавать Google и рекламодателям. Все пункты собраны в одном месте, что очень удобно.

Затем нужно удалить те данные о вас, которые ранее уже были собраны. Для этого перейдите по следующей ссылке, укажите период (для удаления сразу всех данных можно выбрать пункт "Всё время"), выберите сервисы по одному или сразу все сервисы Google и смело нажимайте на кнопку удаления.

Изменить ваше имя, дату рождения и другие личные данные вы можете здесь.

Также, если вы не используете Google Pay для бесконтактной оплаты покупок и не покупаете приложения в Google Play, проверьте, не хранится ли в Google ваша платёжная информация, которую тоже можно удалить.