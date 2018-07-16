Самый честный и точный китайский гороскоп на вторую половину 2018 года - ФОТО

Характерное слово текущего года - действие. Нынешний год собаки начался 16 февраля, а закончится он 4 февраля 2019 года. Итак, рассказываем вам, какой будет вторая половина 2018 года. В китайском гороскопе собака расположилась на 11 месте, а ее года следующие - 1934,1946,1958,1970,1982,2006,2018. Год собаки обычно хорош, но очень изнурителен. Мы одновременно счастливы и опустошены, пресыщены и веселы, утомлены и довольны.

Китайский гороскоп 2018 Текущему году Желтой Земляной Собаки покровительствует число 9, которое сулит людям процветание, независимо от их знака зодиака.

Финансовый потенциал, который создает девятка, концентрируется в новых возможностях для своего дела, создании отличной репутации, увеличении количества денежных средств, а также в высоком социальном статусе. По этим причинам люди должны наслаждаться жизнью и преуспевать. Более того, весь текущий год способствует вступлению в брак.

В этом году все мы должны забыть о том, что такое отсрочка, небрежность и чрезмерное планирование. Год способствует новым начинаниям, однако слишком сильная активность усилит стресс и давление, которые сопровождают нас ежедневно.

Для родившихся в год собаки текущий год отличный в плане финансов, но тяжелый с точки зрения здоровья. Все собаки должны в этом году уделить максимум внимания своему здоровью: здоровое питание, спорт и избавление от всех вредных привычек.

Любовный китайский гороскоп 2018

Крыса

Во второй половине 2018 года крысу ожидают несколько сюрпризов на личном фронте. Изменится многое, но именно в том направлении, в котором это необходимо крысе.

Бык

Бык - это верное и преданное существо, которое нуждается в таком же надежном партнере. Но, к сожалению, в этом году прогнозы неутешительные.

Тигр

Независимо от того, находится Тигр в отношениях или нет, его любовная жизнь довольно насыщенна в 2018 году, звезды ему покровительствуют.

Кролик

Кролик не может похвастаться серьезными успехами в личной жизни. Даже если у него и начнутся какие-то отношения, но срок службы у них будет недолгий.

Дракон

Дракон обладает всеми шансами попасть в настоящую любовную историю (если еще не попал). Дракон вместе со своим избранником достигнут гармонии, шансы на дальнейшее развитие этих отношений невероятно высоки.

Змея

Змея очень опасается неразделенной любви, поэтому сейчас она будет действовать очень осторожно. На данный момент у нее отсутствует интерес к начинанию новых отношений, потому и успеха ей не видать.

Лошадь

Лошади следует быть максимально осторожной, иначе она может потерять нынешнего партнера, или же столкнется с серьезными трудностями, пытаясь начать новые отношения.

Коза

Отношение этого животного к любовной стороне жизни на данный момент практически безразличное. В большинстве случаев всему виной стрессы на работе.

Обезьяна

В 2018 году, а особенно в его второй половине, обезьяны обладают всеми шансами на то, чтобы построить успешные отношения. Если обезьяна уже в браке, то любовь к своей половинке лишь окрепнет. Мужчине, родившемуся в этот год, следует быть более острожным, чтобы не поддаться опасному и ненужному соблазну.

Петух

У петуха текущий год полон страсти. Петух влюблен и переживает интереснейшие любовные истории. Но все же, даже несмотря на такой хороший год для петуха в любовном плане, ему все же стоит вести себя осторожнее.

Собака

На любовном фронте у собак перемены. Женатые собаки должны перестать даже смотреть налево, чтобы не потерять свой брак. Даже если собака вдруг влюбится где-то на стороне, то эти чувства пройдут также быстро, как и появились.

Свинья

Этому животному не стоит переживать за любовную сторону жизни. У свиньи есть все шансы найти свою любовь. А имеющиеся на данный момент отношения обладают всеми шансами закончится в ЗАГСе.

Финансовый китайский гороскоп 2018

Крыса

Для крысы этот год довольно тяжелый в финансовом плане, особенно в начале года. Крысе стоит быть максимально осторожной, показывать зрелость и брать на себя ответственность в денежных вопросах. Вторая половина года будет сопровождаться некоторым увеличением доходов, но это может произойти исключительно благодаря преданности работе.

Бык

Текущий финансовый год для быка сулит быть успешным, и вторая его половина особенно. Но это все закономерно, потому что является результатом долгой и тяжелой работы. Не разрешайте ничему и никому отвлекать вас, следуйте намеченному плану без отклонений.

Благодаря своей настойчивости вы сумеете получить не только заслуженное вознаграждение, но и серьезные денежные бонусы.

Тигр

Тигру следует быть настороже, когда речь заходит об их привычке постоянно тратить и подумать несколько раз перед тем, как купить что-то. Тигр амбициозен и трудолюбив, он будет делать все возможное, чтобы заработать больше денег. Но ему следует научиться быть более экономным.

Кролик

Кролик будет очень активно работать в этот период, потому что ему хочется реализовать все свои потребности и желания. Кролику стоит воздержаться от трат, потому что он рискует остаться ни с чем, особенно к концу года.

Дракон

Дракон ведет борьбу за социальное положение, но не за деньги. Но в действительности это подразумевает наличие обоих аспектов. Дракон уверен в себе, это принесет ему успех, потому что он привлекает уникальные шансы и возможности. Однако, важно вовремя остановиться, чтобы не остаться без ничего.

Змея

Во второй половине года змея наконец-то сумеет насладится результатами проделанной работы. Результаты будут как моральными, так и материальными. Змее следует научиться приспосабливаться к разным ситуациям и всегда быть наготове, потому что неожиданности их подстерегают.

Лошадь

Для лошади текущий год хорош для инвестиций. Старайтесь держать бюджет под контролем, а деньги тратить на развитие. В остальном вам в помощь список покупок.

Коза

Для козы открывается много возможностей заполнить свои карманы, она должна не упустить шанс. Вероятно, коза решит сэкономить деньги вместо того, чтобы их тратить.

Обезьяна

У родившегося в год обезьяны денег будет много, ему важно научиться качественно управлять ими. Возможны некоторые неожиданные приобретения, однако, это вовсе не означает, что в бюджете надо делать брешь. Просто продолжайте работать эффективно и с удовольствием, и доход обязательно восстановится.

Петух

Петуху следует научится приспосабливаться к разным ситуациям, а также не переживать из-за возможного ухудшения их финансового положения. Финансовое разнообразие - это невероятно важный аспект. Текущий год подарит петуху много возможностей.

Собака

Собака в этом году очень успешна в финансовом плане. Она будет развиваться в профессии, что в итоге принесет ей больше денег. Она сможет позволить себе практически все, что хочет, а когда дело дойдет до импульсивных трат, собака будет мудра.

Свинья

Появившиеся на свет в год свиньи, чтобы стать успешными в профессии, пойдут на большое количество компромиссов. Их ждет много преград на пути, но они обязательно добьются успеха, если не будут опускать руки. На счету будет много денег, но и обязанностей будет также много, как и вознаграждений.

Китайский гороскоп здоровья 2018

Дракон

В этом году у дракона отменное здоровье. Несмотря на то, что работы очень много, график очень напряженный, а командировок стало намного больше, также, как и дополнительных рабочих часов, дракон не забывает заботиться о себе любимом. Единственное, что может оказать влияние на дракона, - это стресс.

Змея

Во второй половине текущего года змея будет чувствовать себя отменно. Учитывая, что близкие ей люди сталкиваются с проблемами со здоровьем, она активнее занимается собственным.

Лошадь

Лошадь взяла на себя очень много, из-за этого она рискует надорваться. Все лошади будут страдать от стресса и напряженности, что может со временем, при нерешенной проблеме, превратится в депрессию.

Коза

Коза очень часто оказывается в ситуации с подорванным здоровьем, потому что чересчур переживает за благополучие других. Коза должна попрощаться со всеми своими нездоровыми привычками, ей стоит позаботиться о себе, а также сосредоточиться на своих психологических, физических и эмоциональных потребностях.

Обезьяна

Обезьяны - это здоровые люди, которые готовы покорить весь мир, однако не забывайте и о духовной части нашей жизни. Обезьяне поможет йога и медитация, они смогут расслабиться и наполниться силой.

Петух

Если петух не уделит достаточно внимания своему состоянию, то стресс сильно ухудшит его психическое и физическое здоровье. К моральному истощению и плохому самочувствию также может привести и тревога.

Собака

Собака просто обязана следить за своим здоровьем, а также не допускать в свою жизнь излишества.

Свинья

Будьте осторожны, чтобы не столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Сосредоточьтесь на положительных жизненных аспектах, отгоняйте весь негатив, который к вам приходит.

Крыса

Крысу ждут серьезные испытания на прочность разной степени тяжести. Поэтому лучше поддерживать свое здоровье в норме.

Бык

Бык в своей лучшей форме, а все благодаря тому, что он очень много времени уделяет своему здоровью, правильно питается, занимается спортом и поддерживает здоровые привычки.

Тигр

Вторая половина года - это довольно неспокойный период для тигров, поэтому им следует больше внимания уделять практике здорового образа жизни. Также следует поменять свои пищевые привычки.

Кролик

Также как и в первой половине года, стрессовые ситуации никуда не денутся и во второй половине. Просто учитесь спокойней их воспринимать и держать себя в руках.

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