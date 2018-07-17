Точный гороскоп на вторник

Сегодня гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное - воспользоваться этим, перейдя от слов к делу. Сегодня есть шанс "вытянуть" даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими - старайтесь не давить на окружающих, иначе получите жесткий отпор и потратите весь могучий потенциал этого дня на бессмысленные пререкания.

Овен

Сегодня с самого утра Овен с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды гороскопа советуют Овну использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему сегодня противопоказана: погруженный в свои мысли Овен просто не услышит слова окружающих.

Телец

У Тельца неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Тельца попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Тельца есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Близнецы

Близнецы рискуют столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Близнецов, отодвинув их в сторону. А может быть, сегодня Близнецам предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют им собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!

Рак

В делах Раку может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Рака практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Рак сегодня сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ему не удастся, закончить начатое ему, увы, удастся еще очень не скоро!

Лев

Девизом жизни Льва станет безапелляционное "Я сам!". Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания - самонадеянными. Однако на самом деле Лев не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям Льва достаточно просто ему не мешать. Все остальное Лев сделает сам, добившись неплохих результатов.

Дева

Секрет успеха Девы кроется в ее умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Деву к тому, чтобы самой совершать трудовые подвиги, однако она спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Дева сегодня просто незаменима! Даже не обладая никакими особыми правами, Дева сегодня может незаметно свалить часть своих дел на других. И это - о чудо! - будет воспринято с пониманием.

Весы

Весам могут поручить дела, с которыми они боятся не справиться. Возможно, они считают, что обладают недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Весам набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится - перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Скорпион

Энтузиазма Скорпиону не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, - в хорошем настроении Скорпиона или же в том, что он будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Скорпиона сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.

Стрелец

Главной движущей силой Стрельца станут амбиции! Ему недостаточно просто справляться с делами - ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Стрельца в этом направлении сегодня будут даваться ему естественно и легко. К тому же звезды гороскопа обещают, что и окружающие отнесутся к продвижению Стрельца весьма благосклонно, и даже способны подтолкнуть его немного вперед.

Козерог

Козерог будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Козерогу встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что он способен сделать, - это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Козерога найдутся дела за пределами четырех стен - сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ему как никогда.

Водолей

От Водолея потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Водолей не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят его на второй план, присвоив себе его идеи и заслуги. Так что другого варианта у Водолея сегодня просто нет - либо он смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.

Рыбы

Успех сегодняшнего дня Рыб напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот - набрав хорошую скорость, Рыбы обнаружат, что любое дело спорится в их руках! Так что разогнаться сегодня Рыбам просто необходимо, даже если для этого им понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Рыбы еще долго не смогут остановиться. Сегодня они способны в трудовом порыве переделать огромное количество дел!

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