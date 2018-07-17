Ученые сумели продлить срок хранения донорского сердца

Специалисты российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) и Института биофизики клетки (ИБК) РАН разработали технологию, позволяющую в несколько раз продлить срок хранения донорского сердца для операций по трансплантации. Об этом сообщил ТАСС руководитель совместной лаборатории ФПИ и ИБК РАН Евгений Фесенко, передает Day.Az.

"Мы разработали технологию, позволяющую продлить срок гипотермического хранения донорского сердца. Мы добились результата, при котором максимальные сроки хранения сердца составляют 20-24 часа, то есть увеличили их в три-четыре раза", - сказал Фесенко. Он пояснил, что сердце при этом хранится при температуре около "нуля", чаще всего при +4°C.

Таким образом, сообщили в ФПИ, можно будет в Москве или Санкт-Петербурге пересадить сердце, привезенное из Владивостока. Сейчас при максимальном сроке хранения донорского сердца в четыре-шесть часов это сделать невозможно, учитывая еще и время на саму операцию по пересадке. Для сравнения: человеческая печень может храниться 12-15 часов, почки - 16-24 часа.

Руководитель проектной группы ФПИ профессор Анатолий Ковтун сообщил, что пока испытания новой технологии проводятся на сердце крысы, но уже в июле-августе этого года будут проведены опыты на карликовых свиньях, поскольку их сердце похоже на человеческое.

"Если мы найдем медицинских партнеров, которые заинтересуются разработкой и будут вместе с нами развивать данное направление, внедрение в клинику может быть реализовано в течение пяти-шести лет", - сказал Фесенко.

Он также отметил, что в планах стоит адаптация этой технологии для других донорских органов. "Основная триада органов для пересадки помимо сердца включает почки и печень, можно еще думать о легких", - сообщил ученый.

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