Датчане показали уникальный велосипед - ВИДЕО

Датская компания CeramicSpeed представила на выставке Eurobike 2018 концепт велосипеда с новой скоростной трансмиссией, передает Day.Az со ссылкой на Dailyhype.ru. Трансмиссия не имеет цепей и переключателей, она оборудована облегченным алюминево-углепластиковым валом и 13 скоростями. Как утверждают разработчики, такая технология эффективна на 99 процентов.

Компания представила свою трансмиссию как Driven. Она обладает всеми известными функциями, включая переключение скоростей. Звезды сделаны в виде дисков с зацепами на одной из плоскостей и равномерно распределены по кругу. Два диска, ведущий и ведомый, связаны валом, в передней части которого находится диск с подшипниками. Такой же диск есть и в задней части вала, он может перемещаться и сцепляться с разными кольцами. Вал передает вращение с ведущей звезды на "кассету" заднего колеса. Как утверждают создатели, трансмиссия сможет передавать мощность более одной тысячи ватт. Для сравнения, средняя мощность велогонщика - 250 ватт.



Driven проходит первые этапы испытаний и пока не известно, как она будет справляться с необычными условиями. Но уже известно, что её обслуживание будет дороже обычного. На сегодняшний день существует несколько вариантов скоростных трансмиссий. Цепная - наиболее распространенная, для передачи вращения с ведущей звезды на звезды заднего колеса, в ней используется цепь. Такая конструкция имеет не большую эффективность, хоть и проста в обслуживании. Трение между звеньями и растяжение цепи требуют затрат немалой энергии. Её средняя эффективность 70 процентов, но она может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от качества материалов и компонентов.



Новый концепт имеет аэродинамическую конструкцию и может быть использован в профессиональном спорте, однако предполагается, что новая трансмиссия будет запрещена, так как при вращении представляет большую опасность для велосипедиста.

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