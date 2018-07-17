Американка прикрикнула на медведя и прогнала его - ВИДЕО

Жительница штата Калифорния Бриттани Кристенсен (Brittany Christensen) прогнала медведя строгими криками. Видео инцидента она поделилась на своей странице в Facebook.

На ролике черный медведь подходит к ее дому и пытается забраться на крыльцо. Сначала американка несколько раз повторяет слово "нет", на что животное никак не реагирует. Когда медведь начинает подниматься по ступенькам, она повышает голос и кричит: "Нет! Уходи! Уходи отсюда!". Испуганный зверь разворачивается и покидает участок.

"Мой материнский голос сработал! Вот если бы он действовал еще и на моих детей", - добавила она.

В мае сообщалось об американке, освободившей дочь из лап схватившего ее медведя. Он испугался криков женщины, выпустил ребенка и убежал.

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