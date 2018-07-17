Какое русское блюдо ужаснуло иностранных болельщиков? - ВИДЕО

Борщ, пельмени и окрошка: иностранным болельщикам полюбилась русская кухня. По вкусу гостям пришлись, конечно, не все блюда. Как британские туристы оценили окрошку, а какое угощение они вспоминают с ужасом? Об этом - в сюжете телеканала Москва 24

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