Какое русское блюдо ужаснуло иностранных болельщиков? - ВИДЕО
17 июля 2018 15:31 402
Борщ, пельмени и окрошка: иностранным болельщикам полюбилась русская кухня. По вкусу гостям пришлись, конечно, не все блюда. Как британские туристы оценили окрошку, а какое угощение они вспоминают с ужасом? Об этом - в сюжете телеканала Москва 24
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