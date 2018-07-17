Какое русское блюдо ужаснуло иностранных болельщиков? - ВИДЕО

17 июля 2018 15:31

Борщ, пельмени и окрошка: иностранным болельщикам полюбилась русская кухня. По вкусу гостям пришлись, конечно, не все блюда. Как британские туристы оценили окрошку, а какое угощение они вспоминают с ужасом? Об этом - в сюжете телеканала Москва 24

Нажмите на видео для просмотра:
Какие блюда русской кухни особенно понравились иностранным болельщикам?

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az