Самые яркие девушки ЧМ-2018 - ФОТО

Чемпионат мира - 2018 подарил болельщикам всех тридцати двух стран-участниц невероятные эмоции и настоящий праздник, который начинался задолго до стартового свистка на поле и не прекращался после, плавно переходя в стихийные уличные карнавалы и импровизированные матчи.

Среди веселых лиц мелькали и девушки, которые поддерживали своих любимцев в самых разнообразных нарядах - от кокошников до сари. Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru заранее отвергает любые обвинения в сексизме и представляет фотоподборку самых эффектных болельщиц ЧМ-2018.