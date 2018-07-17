Новый тизер сериала "Очень странные дела" в рэтро стиле - ВИДЕО

Сериал "Очень странные дела", который стал одним из самых популярных проектов в 2017 году, снова покоряет зрителей. Стриминговая компания Netflix уже опубликовала трейлер к новому сезону, но ролик вышел довольно странным, так как он стилизирован под 1980 года и рекламирует торговый центр The Starcourt, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Скорее всего, именно этот шопинг-молл, который находится в Хоукинсе, станет причиной всех бед в новом сезоне. Отметим, что в тизере появился только один знакомый персонаж. Стив Харрингтон, которого играет Джо Кири, будет работать в этом торговом центре. Также в ролике появилась Майя Хоук - 19-летняя дочь Умы Турман и Итана Хоука, ее персонаж продает мороженое вместе со Стивом. Ранее этой героини в сериале не было.

Кроме того, известно также и то, что действие третьего сезона сериала будет разворачиваться летом 1985 года, через год после событий второго. Причиной выбора такого сюжета послужил фантастический фильм "Назад в будущее", который вышел в прокат в том же году.



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