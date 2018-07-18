Безумные способы, которыми человек меняет планету Земля

Наш мир меняется. Постоянно. Сами люди меняют свою собственную планету изо дня в день. Day.Az со ссылкой на Mixstuff безумными способами человек меняет планету.

И речь идет не только о том, что мы замусорили ее. Есть еще многое другое, например ...

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За последние 30 лет больше половины китайских рек исчезли. В процессе стремительной индустриализации и постоянного прироста населения 28 000 рек из 50 000 "отдали" свои воды для нужд сельского хозяйства и промышленности.

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Неосознанно, люди создали защитный "пузырь" вокруг Земли, который помогает защитить планету от солнечных вспышек и другой вредной радиации. Было обнаружено, что радиоволны очень низкой частоты улучшают защитные свойства магнитосферы, образуя кокон, который, с момента своего создания в 1960-х, удерживает радиационные пояса дальше от Земли, чем они были раньше.

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Некоторые ученые считают, что Земля вошла в новую геологическую эпоху, Антропоцен; эпоху, в которой человеческая деятельность привносит больше изменений в экосистему Земли, чем природные силы.

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В районах, населенных людьми, животные пытаются избегать встреч с ними и вынуждены перейти на ночной образ жизни. Как плотоядные, так и травоядные животные, которые раньше равномерно распределяли свою активность на день и на ночь, теперь начали тратить две трети времени на ночные вылазки.

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Человеческая деятельность постепенно ведет к исчезновению крупных видов рыб. Это связано с тем, что они более восприимчивы к таким угрозам, как чрезмерный промысел, потому что растут медленнее, им требуется больше времени до достижения зрелого возраста, также они пользуются повышенным спросом на рынке потребления продуктов питания.

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Лондонское метро имеет свой собственный вид комаров, который настолько явно отличается от своих наземных собратьев, что больше не может с ними скрещиваться. Подземные комары не впадают в спячку, так как под землей нет времен года, им не нужна кровь, чтобы откладывать яйца, и они не формируют рои для размножения.

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На земной орбите выявлено 750000 единиц космического мусора. Весь этот мусор вращается вокруг Земли со скоростью 17000 миль в час.

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Добыча полезных ископаемых и кораблекрушения привели к созданию более чем 200 новых минералов. Симонколлеит, сияющий минерал, образовался вследствие деятельности человека. Он был обнаружен в шахте в штате Аризона.

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Рост городов меняет погоду! Исследования показали, что крупные города могут изменить образование облаков и таким образом повлиять на выпадение осадков. Больше дождя выпадает в городских местностях чем в других регионах.

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Из-за искусственного освещения, Млечный Путь невидим для 80% североамериканцев, 60% европейцев, и для более чем 33% всего населения Земли. Пока ночное освещение не стало повсеместным в 19 и 20 веках, Млечный Путь был так же хорошо виден, как и Луна. Из-за роста городов большинство людей в будущем никогда не смогут увидеть Млечный Путь.

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В то время как количество диких лисиц в Великобритании неуклонно снижается, с городскими лисицами дела обстоят совсем иначе. У них нет таких проблем как нехватка добычи или преследования охотников, с их умением приспосабливаться к новым условиям обитания они, без преувеличения, процветают в городских районах.

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Широкое применение пластика привело к образованию нового типа камня - пластигломерата. Создается он, когда расплавленный пластик соединяется с природными элементами, такими как песок и камешки. Ученые заявили, что этот тип камня в будущем так и останется в природе в виде окаменелых остатков.

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Моча полезна для обитателей океана! Исследования показали, что химическое вещество, содержащееся в моче людей, входит в реакцию с океанской водой, в результате чего образуется аммоний, который подпитывает растительную жизнь океана. Это в свою очередь обеспечивает питание и пристанище для морских животных.

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