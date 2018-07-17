Обнаружен новый Стоунхендж

Археологи с помощью дрона обнаружили в Ирландии следы ранее неизвестного хенджа - доисторического сооружения, аналогичного Стоунхенджу. Находка стала возможной благодаря сильной жаре, которая повлияла на рост травы над руинами. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Остатки хенджа представляют собой круглую отметину диаметром 150 метров. По оценкам, возраст находки составляет около пяти тысяч лет и сооружение было построено во времена позднего неолита или раннего бронзового века.

Хендж является частью археологического комплекса Бру-на-Бойн в долине реки Бойн (40 километров к северу от Дублина), который включает в себя могильные курганы, менгиры и другие хенджи. Постройка, по мнению исследователей, предназначалась для проведения ритуалов и могла вместить несколько тысяч человек.

По словам археологов, находка имеет международное значение, поскольку обладает ранее не встречавшимися особенностями. К ним относятся, например, секции из двойных канавок, составляющие окружность.

Существует несколько механизмов образования отметин, указывающих на расположение руин. Во-первых, растения из-за жары могут полностью засохнуть, если они растут прямо над каменными стенами или фундаментом, которые препятствуют накоплению достаточного количества влаги в почве. В другом случае вода может скапливаться в искусственных канавах, заполненных грунтом, и тогда трава над ними, наоборот, растет лучше, чем в других местах. Различия становятся заметны при относительно долгих периодах засухи, поэтому в обычных условиях руины остаются скрытыми в течение многих лет или десятилетий.