Невероятные медицинские прорывы, которые ждут нас в ближайшем будущем

В прошлом открытия в области медицины происходили примерно раз в столетие. Сегодня новые методы лечения и медицинские ноу-хау появляются каждый день. Но еще более невероятные медицинские достижения, которые навсегда изменят историю человечества, ожидают нас в недалеком будущем. Подробнее о них расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Лечение рака

Честно говоря, до полной победы над раком еще далеко, и это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что появилось больше эффективных способов побороть этот страшный недуг, в том числе новейшие методы иммунотерапии и действенная "вакцина", которая вылечила опухоли у 97% мышей.

Лечение облысения

Есть данные, что 50 миллионов мужчин и 30 миллионов женщин в той или иной мере страдают от выпадения волос. Недавно ученым из Университета Южной Калифорнии удалось восстановить волосяные фолликулы на спинках мышей, используя стволовые клетки. Значит, есть надежда на то, что восстановление волос у людей также возможно.

Исправление генома человека

С помощью новой технологии редактирования геномов CRISPR ученые могут изменять гены в эмбрионах человека, предотвращая целый ряд потенциальных заболеваний. В 2017 году ученые уже провели эксперименты в этом направлении. Безусловно, предотвращать болезни - это просто замечательно, но возникают этические проблемы, в том числе создание совершенно нового вида человечества.

Искусственный кожный покров

Сейчас уже создана искусственная кожа, но ее характеристики не идут ни в какое сравнение с настоящей человеческой кожей. Однако, ученые как никогда близки к созданию совершенной имитации, которая будет обладать такой же чувствительностью, что и кожа человека.

Сердце-призрак

Примерно 3200 человек ждут своей очереди на пересадку сердца. В качестве решения врачи хотят использовать сердца свиней. Если такое сердце очистить, его можно будет использовать как каркас (сердце-призрак). На него можно будет наслоить стволовые клетки пациента, задав им программу образования сердечной ткани. По этому методу уже были изготовлены сердца для крыс и свиней, но в один прекрасный день ученые хотели бы сделать следующий шаг и создать человеческое сердце.

Старение

Ученым известны гены, ответственные за старение, и они активно разрабатывают способы, дающие возможность либо замедлить, либо полностью остановить этот процесс.

Лечение слабоумия

Говоря о мозге, ученые очень надеются на то, что им удастся вылечить слабоумие и болезнь Альцгеймера. Недавно был обнаружен антидепрессант, который может остановить развитие слабоумия.

Снижение уровня "вредного" холестерина

От сердечных болезней умирает больше всего людей в мире. "Вредный" холестерин ЛПНП вызывает образование налета на стенках артерий, что приводит к сердечным приступам и инсультам. Однако уже существует инъекция, действующая как своего рода вакцина, которая могла бы помочь снизить уровень холестерина у пациентов на всю жизнь.

Лечение паралича

Недавно был одобрен новый исследовательский продукт для лечения пациентов с травмой спинного мозга, это дает возможность избавить тысячи людей от паралича. Нейро-спинальная планка имплантируется в место повреждения и обеспечивает поддержку, а также способствует процессу заживления.

Лечение слепоты

Ученые полагают, что лечение слепоты, вызванной распространенными причинами, будет доступно уже через пять лет. Используя лечение стволовыми клетками, врачи уже сейчас возвращают пациентам зрение достаточно хорошее, чтобы им можно было читать. Сейчас это редкое лечение, но оно станет весьма распространенным в ближайшие годы.

Умные датчики

Фитнесс-браслетами никого в наши дни не удивишь. С помощью их люди отслеживают сердечный ритм, количество пройденных шагов и сожженные калории. Однако в один прекрасный день появятся нательные датчики, которые будут контролировать каждый орган нашего тела.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Faceboo