Самые странные последние трапезы приговорённых к смерти

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что просят на свою последнюю трапезу приговорённые к смертной казни? В этой статье Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажеn вам о самых причудливых пожеланиях перед смертью.

Филипп Воркман

Просьба Филиппа Воркмана, пожалуй, самая оригинальная из нашего списка. Воркман, казнённый в 2007 году в штате Теннеси, отказался от своей последней трапезы, зато попросил купить вегетарианскую пиццу и отдать её одному бездомному в Нэшвилле. В тюрьме отказались выполнить эту просьбу, однако многие люди в штате Теннеси решили исполнить последнее желание заключённого и принесли сотни пицц к приюту для бездомных в день казни преступника.

Тед Банди

Хорошо известный американский серийный убийца Тед Банди не просил ни о чём особенном, но мы подумали, вам будет интересно узнать, что дают в качестве последней трапезы, если преступник отказывается заказать что-то особое. На обед ему принесли стейк с кровью, яичницу, картофельные оладьи, тост с маслом и конфитюром, молоко и сок. Говорят, есть он не стал.

Джеймс Эдвард Смит

Одна из самых странных просьб - горсть земли. Об этом попросил заключённый Джеймс Эдвард Смит. Ему отказали, и он остановился на баночке йогурта.

Адольф Гитлер

Это не совсем последняя трапеза, ведь Гитлер не был взят живым, но всё же, возможно, вам будет интересно узнать, что ел Гитлер перед смертью. 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер осознал, что война проиграна и его Третьему Рейху пришёл конец. Фюрер съел спагетти или лазанью с лёгким соусом, а после он и его жена Ева Браун приняли яд.

Доби Джилс Уильямс

Доби Джилс Уильямс из Луизианы попросил сладкого мороженого и двенадцать шоколадных батончиков.

Тимоти МакВей

Один из самых беспощадных террористов в истории США Тимоти МакВей был казнён в штате Индиана в 2001 году. В качестве последней трапезы он попросил килограмм мятного мороженого с шоколадными чипсами.

Виктор Фего

Одна из самых известных просьб заключённых - просьба Виктора Фего. Он попросил лишь одну оливку с косточкой. После казни косточку от оливки нашли в кармане его костюма. Говорят, с этой косточкой его и похоронили.

Джералд Ли Митчел

Казнённый в штате Техас в 2011 году, Джералд Ли Митчел не просил о полноценном обеде, как многие другие. Вместо этого он захотел ассорти из конфет Jolly Rancher.

Дэвид Леон Вудс

Этот преступник не просил ничего затруднительного, в отличие от некоторых других. Дэвид Леон Вудс заказал пиццу и именинный торт.

Стефен Андерсон

Казнённый штатом Калифорния в возрасте 49 лет, Стефен Андерсон пожелал, чтобы его последняя трапеза состояла из двух сырных сэндвичей, обжаренных на гриле, творога, мамалыги, кусочка персикового пирога, мороженого с шоколадными чипсами и, самое странное, редиски на закуску.

Трой Дэвис

Трой Дэвис отказался заказывать что-то особое на последнюю трапезу, зловеще прокомментировав свой отказ словами: "Этот обед не будет последним".

Саддам Хусейн

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн был казнён через повешение в 2006 году. О том, что он съел на свой последний обед, спорят до сих пор: одни источники утверждают, что это в основном была западная еда (возможно даже гамбургер и картошка фри), другие говорят, что перед казнью ему предложили цыплёнка с рисом, но он отказался.

Адольф Эйхман

Старший офицер нацистской армии и организатор холокоста Адольф Эйхман был повешен в Израиле в 1962 году. На последний обед Эйхман не стал заказывать ничего особенного, за исключением бутылочки сухого красного израильского вина, которую он выпил наполовину.

Рикки Рэй Ректор

Последняя трапеза Рикки Рэя Ректора не отличалась ничем оригинальным. Он попросил стейк, жареного цыплёнка, вишнёвый напиток и кусочек орехового пирога. Самое странное произошло в конце обеда - Ректор не стал есть пирог, сказав охраннику, что оставит его на потом.

Лоуренс Рассел Брюэр

Странно повёл себя заключённый Лоуренс Рассел Брюэр. Он заказал огромное количество еды: два стейка из курицы с нарезным луком в соусе, тройной чизбургер с беконом, сырный омлет с говядиной, помидорами, луком, болгарским перцем и перцем халапеньо, большую миску жареной окры с кетчупом, мясо барбекю и пол буханки белого хлеба, три фахитос с различными начинками, пиццу, ванильное мороженое, арахисовое масло с кусочками арахиса и три бутылки пива. Большинство тюрем отказало бы в таком огромном запросе, но в Техасских тюрьмах на тот момент это было возможно. Когда же еду принесли, Брюэр отказался есть, сказав, что не голоден.

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