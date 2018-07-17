Внутри Земли обнаружены тонны алмазов

Используя звуковые волны, геологи обнаружили гигантский тайник драгоценных камней глубоко в недрах Земли, сообщается на сайте Массачусетского технологического института. Исследователи также сделали весьма "щедрое" предположение: возможно, там находится не менее квадриллиона тонн алмазов.

Работа началась, когда международная команда учёных задалась целью разгадать давнюю геологическую тайну, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Не секрет, что специалисты могут использовать сейсмическую активность как УЗИ: звуковые волны, формирующиеся в результате землетрясений или вулканической активности, с разной скоростью проходят через различные типы горных пород, рисуя учёным недоступную для других методов исследований картину.

Но одна область особенно интересует геологов. Кратоны (древние платформы) являются самыми старыми и наиболее неподвижными участками горных пород нашей планеты, которые лежат под центром большинства континентальных тектонических плит. По форме кратоны похожи на перевёрнутые горы, а простираются они на глубину до 320 километров, "пронзая" земную кору и её мантию. Геологи называют самые глубокие части кратонов "корнями".

Специалисты приблизительно представляют себе их состав и считали, что звуковые волны будут распространяться в них достаточно "резво". Но в реальности их скорость оказалась ещё более высокой.

Чтобы выяснить, из чего на самом деле могут состоять кратонные "корни", специалисты MIT изучили сейсмические данные. Информация была собрана геологической службой США и другими организациями. Учёные хотели создать 3D-модель того, как звуковые волны распространяются через кратоны.

Сначала они смоделировали ход звуковых волн через широкий спектр различных сочетаний типов горных пород, чтобы найти то, которое бы соответствовало наблюдаемым скоростям.

В итоге только в одном конкретном горном "рецепте" скорости звуковых волн соответствовали наблюдаемым в реальности. Оказалось, что содержание алмазов в кратонах должно быть от одного до двух процентов, а остальная часть приходится на перидотит и небольшое количество эклогита.

Может показаться, что алмазов в действительности не так много, но, учитывая весь объём кратонов Земли, в них, по оценкам специалистов, может быть более квадриллиона тонн драгоценных камней. И такие запасы примерно в тысячу раз больше всех, известных ранее.

"Это показывает, что алмаз, вероятно, не является диковинным минералом. В [геологическом] масштабе он относительно распространён", - говорит автор исследования Ульрих Фаул (Ulrich Faul) из Массачусетского технологического института.

Он отмечает, что специалисты не могут добраться до них, "но всё же, там гораздо больше алмазов, чем мы могли предположить ранее".

Находка стала ещё одним кладом недоступных алмазов, которая показывает, что драгоценные камни не так уж редки.

Результаты исследования представлены в научном издании Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

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