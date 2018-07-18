Как выглядят тюремные камеры в разных странах мира - ФОТО

Всё больше и больше людей оказываются за решёткой. По данным Института исследований уголовной политики, более 10 миллионов человек на данный момент содержатся в исправительных учреждениях по всему миру. Они либо находятся там до суда, либо уже отбывают наказание.

По сравнению с 2000 годом общее количество женщин, отбывающих срок, увеличилось в среднем на 50%, в то время как количество заключённых мужского пола - лишь на 18%. Однако общее количество заключённых сильно разнится в зависимости от страны. Например, в США приходится 698 заключённых на каждые 100 тысяч жителей, а в Дании - всего 61. Есть и другие отличия. Где-то заключённые имеют доступ к музыкальным инструментам и видео играм, а где-то борются за рулон туалетной бумаги.

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет фотографии тюремных камер со всего мира, чтобы показать, как содержаться заключённые в разных странах. Контраст просто поразительный. В нашем списке есть как простые камеры, так и камеры строгого режима. Конечно же, их нельзя сравнивать, но они очень хорошо дают понять, как разные страны относятся к своим заключённым. Это может зависеть от экономической ситуации в стране или от того, как общество относится к ценности жизни.

Тюрьма в городе Аранхуэс, Испания

В испанской тюрьме города Аранхуэс заключённому разрешается жить вместе с семьёй. Персонажи Диснея на стенах, детская комната и место для игр - там есть всё, чтобы дети как можно дольше не осознавали, что их родитель находится в тюрьме.

Тюрьма Бастой, Хортен, Норвегия

Тюрьма, расположенная на острове Бастой - самая большая тюрьма общего режима в Норвегии. Тюрьма занимает весь остров, но его северная часть с пляжем считается открытой для посещения. Тюрьма представляет собой небольшую коммуну с 80 домами, дорогами, пляжными зонами, культурным ландшафтом, футбольным полем, пахотными землями и лесом. В этой тюрьме арестанты, в том числе убийцы и насильники, живут в условиях, которые критики называют "мягкими" и "роскошными". Однако, несмотря на это, у тюрьмы Бастой самый низкий уровень повторных совершений преступлений.

Тюрьма Лузира, Кампала, Уганда

В Лузире на заключённых возлагается больше ответственности, чем в аналогичных тюрьмах Соединённого Королевства или США. Заключённые отвечают за поддержание порядка в блоке, в котором живут, включая выращивание и сбор еды, её готовку и доставку по тюрьме. Поощряется обучение. Агрессия среди заключённых скорее исключение, чем правило. Уровень рецидивизма в этой тюрьме составляет всего 30%, по сравнению с 46% в Великобритании и 76% в США.

Женская тюрьма общего режима Сан-Диего, Картахена, Колумбия

Заключённые этой тюрьмы каждый вечер вдыхают воздух свободы, превращаясь в поваров, официанток и посудомоек в красочном ресторане "Интерно", открытом в одном из внутренних патио. 25 из 180 заключённых были отобраны в рамках программы, направленной на то, чтобы помочь женщинам в конце их срока вернуться в общество. В этой тюрьме отбывают наказание за такие преступления как кража, незаконный оборот наркотиков и вымогательство.

Тюрьма Халден, Норвегия

Халден - тюрьма строгого режима. Она состоит из трёх отделений и принимает преступников со всего мира. Тюрьма направлена на реабилитацию и представляет собой симуляцию жизни на свободе. В 2010 году учреждение получило награду за дизайн интерьера, однако эту тюрьму также критикуют за излишний либерализм.

Тюрьма Норгерхавен, Венхейзен, Нидерланды

В камерах этой тюрьмы есть кровать и другая мебель, холодильник, телевизор и отдельный санузел. Уровень преступности в Нидерландах настолько низок, что в тюрьмах почти никого нет. Чтобы решить эту "проблему", государство заключило договор с Норвегией. Теперь часть норвежских преступников отбывает наказание в Норгерхавене.

Тюрьма Ономичи, Япония

Пожилые преступники становятся нормой в Японии, поскольку страна продолжает стареть. В тюрьме Ономичи для заключённых предусмотрены перила и мягкая еда, также они могут проводить время за вязаньем и шитьём.

Тюрьма Эддиуэл, Лотиан, Швейцария

Эддиуэл - перевоспитывающая тюрьма. Здесь заключённые могут целенаправленно заняться какой-нибудь деятельностью, например, обучением, беседами с психологом или работой. Общение с природой и семьёй также является здесь неотъемлемой частью реабилитации.

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