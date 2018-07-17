Найден древнейший хлеб времен ледникового периода

Ученые Копенгагенского университета обнаружили обугленные остатки доисторического хлеба на месте археологических раскопок в Иордании. Возраст находки составляет более 14 тысяч лет, что делает ее самым древним из известных исторических свидетельств существования выпечки. Раньше считалось, что люди стали выпекать хлеб при развитии сельского хозяйства, которое появилось позднее. Об этом сообщается в пресс-релизе на Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Остатки пищи найдены в отложениях на стоянке Шубайка 1 (Shubayqa 1), где археологи обнаружили овальное каменное сооружение с печью в центре. Оно было построено людьми, относящимися к Натуфийской культуре, которая существовала на территории Леванта около 12,5-9,5 тысячи лет до нашей эры.

По словам ученых, люди научились печь хлеб, как минимум, за четыре тысячи лет до появления сельского хозяйства. Возможно, что производство хлеба побудило охотников-собирателей выращивать зерновые и это стало причиной сельскохозяйственной революции в эпоху неолита.

Исследователи также обнаружили следы диких предков таких зерновых культур, как ячмень, пшеница однозернянка и овес. Обгоревшие остатки пищи анализировали с помощью электронной микроскопии в Университетском колледже Лондона. Показано, что зерна растений были измельчены, просеяны и замешены перед приготовлением. Полученная пища очень напоминала пресные лепешки, найденные в Европе и Турции на участках, относящихся к неолиту и эпохе Римской империи.

Последняя ледниковая эпоха - период, характеризующийся глобальным похолоданием и разрастанием ледников, который начался около 110 тысяч лет назад и закончился примерно девять тысяч лет назад. Иногда ее называют последним ледниковым периодом, что, однако, не совсем верно, поскольку продолжительность ледниковых периодов охватывает несколько миллионов лет.