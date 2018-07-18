Косточка на ноге: как она образуется и как от нее избавиться
У многих людей на ноге, со стороны большого пальца, образуется некрасивый нарост, называемый официально вальгусом. Эта деформация не только уродует стопу, но и приносит болезненные ощущения при ходьбе.
Симптомы вальгусной деформации
Основные признаки данной проблемы - припухлость в области большого пальца и сильные болевые ощущения в суставе и даже во всей стопе. Кроме того, могут проявиться и другие симптомы:
- выдающаяся шишка, которая образуется на суставе большого пальца;
- мозоли и иные кожные раздражения и повреждения;
- покраснение места деформации и его отекание;
- болезненные ощущения при ходьбе;
- ограниченная подвижность пальца, на суставе которого имеется шишка.
Причем возникнуть вальгус может и на правой, и на левой ноге, и даже на обеих.
Причины образования костной "шишки"
Раньше считалось, что костная деформация на пальце ноги - это результат узкой, неудобной и меньшей по размеру обуви. Поэтому большинство советских женщин страдало от вальгуса. Но тогда почему же сейчас, несмотря на отсутствие обувного дефицита, все равно нет спасения от патологии?
Дело в том, что неудобная и маленькая обувь - только одна из причин возникновения проблемы. Вальгусная деформация образуется еще и в случае:
- неправильного перераспределения во время ходьбы нагрузки на стопу - из-за перемещения давления веса на пальцы ног и их суставы. Иными словами, из-за неправильной походки;
- наследственности;
- ношения обуви на высоком каблуке. Причем не всякая высота каблука является причиной искривления сустава, а только та, при которой нога и ступня испытывают сильнейшую нагрузку. Как выявить это давление? Если после хождения на каблуках в ногах ощущается усталость, а в области икры и щиколотки - боль, то каблук слишком высок для вас.
Кроме того, в качестве причины образования "шишки" выделяют травмы стопы, врожденные искривления, плоскостопие, а также нейромускульные нарушения и избыток веса. Да, лишние килограммы тоже добавляют проблем, вернее, давление на стопу. Поэтому нужно строго контролировать свой вес, особенно, если вальгус - наследственная патология.
Профилактика вальгусной деформации
Красивая ступня без образования на большом пальце - вот как должны выглядеть идеальные ноги. Тем более, никакая обувь не в состоянии спрятать этот нарост. Поэтому, чтобы его избежать, следует запомнить несколько правил:
- Стоит забыть про стильную, но неудобную и тесную обувь. Ее можно заменить качественной, дорогой, кожаной, с хорошей колодкой. Такие изделия всегда мягко обволакивают ступню, не стесняя ее в движении и не перекрывая кровоток. Также на эту роль подойдет обувь из любых натуральных материалов, но обязательно удобная.
- Любительницам высокого каблука, особенно шпилек, придется ассортимент своей обуви дополнить более низкими каблуками. Они снимут постоянное давление на пальцы и суставы ступни, помогут правильно распределить нагрузку при движении. Конечно, без высоких каблуков не обойтись, но их можно прекрасно заменить обувью на платформе.
- Если обувь даже на низком каблуке вызывает дискомфорт во время ее ношения, тогда стоит обратиться к врачу-ортопеду. Этот специалист посоветует, какие купить стельки и иные приспособления, помогающие уменьшить давление на стопу. Кстати, его советами необходимо воспользоваться и любительницам высоких каблуков.
- Нельзя забывать про лишние килограммы. Они - одна из причин вальгуса. Поэтому следить за весом нужно регулярно. А если его избыток все-таки образовался, следует на время перейти на более низкий каблук, чтобы снять напряжение на пальцы.
- На время сна для нормализации положения суставов не поленитесь использовать специальные валики. Они укладываются между пальцами, а сон, позволяя держать ноги в расслабленном и неподвижном состоянии, способствует эффективному действию этих валиков на суставы. Кстати, вместо них часто используют ортопедические шины - они фиксируют положение пальцев в нужном положении. Применение таких средств помогает избежать хирургической операции и служит хорошей профилактикой патологии;
- Чтобы не допустить искривления пальцев, рекомендуется разбавить свой рацион витаминами А, D и С, а также кальцием. Эти полезные элементы укрепляют кости.
Ну и напоследок, нужно научиться ходить. Правильная походка способствует нормальному распределению нагрузки на ступню, а значит, уменьшает давление на пальцы и исключает, тем самым, их деформацию.
Простые средства для лечения и профилактики вальгуса
Не допустить костные образования на пальцах можно и в домашних условиях:
Гимнастика для стоп, массаж пальцев и перевязки. Все эти средства с успехом позволяют предупредить появление "шишек": в частности, гимнастика и массаж нормализуют кровоснабжение ступней и восстанавливают правильное положение пальцев. Перевязки тоже возвращают суставам их естественное положение и снимают с них напряжение. Ванночки и компрессы. Для ликвидации воспалений и болевых ощущений нужно вскипятить 3 литра воды и немного остудить ее. Далее в воду добавляются 5 ст.ложек морской соли (без отдушек и красителей), которую можно заменить и обычной солью грубого помола. В такую ванночку опускаются ноги всего на 15 минут. Данная процедура хорошо снимает усталость и расслабляет суставы. Кроме того, для уменьшения воспалительного процесса можно воспользоваться еще и ледяным компрессом: несколько кубиков льда помещаются в ткань и в полиэтиленовый пакет, а потом прикладываются минут на 5 к пострадавшему участку. Но следует запомнить: лед не должен открыто контактировать с больным суставом. Лавандовое масло. Лаванда часто используется в медицинской косметике, в том числе и для ухода за кожей. Поэтому использование масла из этой травы способствует не только профилактике вальгуса, но и улучшению кожного покрова на ногах. А приготовить лавандовое масло очень просто:
- потребуется 200 г цветков и ¾ стакана обычного подсолнечного масла;
- сначала берутся 100 г лаванды, заливаются маслом и подогреваются в течение 2-х часов на водяной бане;
- затем эта смесь пропускается через сито и к ней добавляются оставшиеся 100 г цветков;
- и снова все ставится на 2 часа на водяную баню и процеживается;
- полученный состав наносится на проблемный участок в остывшем виде (в количестве всего нескольких капель) и втирается в кожу.
С помощью всех этих средств можно избежать образования и даже усугубления деформации, если она уже есть. Но использовать данные способы нужно вкупе с правильной походкой, удобной обувью и контролем веса. В противном случае, ванночки, массаж и лавандовое масло могут и не помочь.
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