Косточка на ноге: как она образуется и как от нее избавиться

У многих людей на ноге, со стороны большого пальца, образуется некрасивый нарост, называемый официально вальгусом. Эта деформация не только уродует стопу, но и приносит болезненные ощущения при ходьбе.

Симптомы вальгусной деформации

Основные признаки данной проблемы - припухлость в области большого пальца и сильные болевые ощущения в суставе и даже во всей стопе. Кроме того, могут проявиться и другие симптомы:

выдающаяся шишка, которая образуется на суставе большого пальца;

мозоли и иные кожные раздражения и повреждения;

покраснение места деформации и его отекание;

болезненные ощущения при ходьбе;

ограниченная подвижность пальца, на суставе которого имеется шишка.

Причем возникнуть вальгус может и на правой, и на левой ноге, и даже на обеих.

Причины образования костной "шишки"

Раньше считалось, что костная деформация на пальце ноги - это результат узкой, неудобной и меньшей по размеру обуви. Поэтому большинство советских женщин страдало от вальгуса. Но тогда почему же сейчас, несмотря на отсутствие обувного дефицита, все равно нет спасения от патологии?

Дело в том, что неудобная и маленькая обувь - только одна из причин возникновения проблемы. Вальгусная деформация образуется еще и в случае:

неправильного перераспределения во время ходьбы нагрузки на стопу - из-за перемещения давления веса на пальцы ног и их суставы. Иными словами, из-за неправильной походки;

наследственности;

ношения обуви на высоком каблуке. Причем не всякая высота каблука является причиной искривления сустава, а только та, при которой нога и ступня испытывают сильнейшую нагрузку. Как выявить это давление? Если после хождения на каблуках в ногах ощущается усталость, а в области икры и щиколотки - боль, то каблук слишком высок для вас.

Кроме того, в качестве причины образования "шишки" выделяют травмы стопы, врожденные искривления, плоскостопие, а также нейромускульные нарушения и избыток веса. Да, лишние килограммы тоже добавляют проблем, вернее, давление на стопу. Поэтому нужно строго контролировать свой вес, особенно, если вальгус - наследственная патология.

Профилактика вальгусной деформации

Красивая ступня без образования на большом пальце - вот как должны выглядеть идеальные ноги. Тем более, никакая обувь не в состоянии спрятать этот нарост. Поэтому, чтобы его избежать, следует запомнить несколько правил:

Стоит забыть про стильную, но неудобную и тесную обувь. Ее можно заменить качественной, дорогой, кожаной, с хорошей колодкой. Такие изделия всегда мягко обволакивают ступню, не стесняя ее в движении и не перекрывая кровоток. Также на эту роль подойдет обувь из любых натуральных материалов, но обязательно удобная.

Любительницам высокого каблука, особенно шпилек, придется ассортимент своей обуви дополнить более низкими каблуками. Они снимут постоянное давление на пальцы и суставы ступни, помогут правильно распределить нагрузку при движении. Конечно, без высоких каблуков не обойтись, но их можно прекрасно заменить обувью на платформе.

Если обувь даже на низком каблуке вызывает дискомфорт во время ее ношения, тогда стоит обратиться к врачу-ортопеду. Этот специалист посоветует, какие купить стельки и иные приспособления, помогающие уменьшить давление на стопу. Кстати, его советами необходимо воспользоваться и любительницам высоких каблуков.

Нельзя забывать про лишние килограммы. Они - одна из причин вальгуса. Поэтому следить за весом нужно регулярно. А если его избыток все-таки образовался, следует на время перейти на более низкий каблук, чтобы снять напряжение на пальцы.

На время сна для нормализации положения суставов не поленитесь использовать специальные валики. Они укладываются между пальцами, а сон, позволяя держать ноги в расслабленном и неподвижном состоянии, способствует эффективному действию этих валиков на суставы. Кстати, вместо них часто используют ортопедические шины - они фиксируют положение пальцев в нужном положении. Применение таких средств помогает избежать хирургической операции и служит хорошей профилактикой патологии;

Чтобы не допустить искривления пальцев, рекомендуется разбавить свой рацион витаминами А, D и С, а также кальцием. Эти полезные элементы укрепляют кости.

Ну и напоследок, нужно научиться ходить. Правильная походка способствует нормальному распределению нагрузки на ступню, а значит, уменьшает давление на пальцы и исключает, тем самым, их деформацию.

Простые средства для лечения и профилактики вальгуса

Не допустить костные образования на пальцах можно и в домашних условиях:

Гимнастика для стоп, массаж пальцев и перевязки. Все эти средства с успехом позволяют предупредить появление "шишек": в частности, гимнастика и массаж нормализуют кровоснабжение ступней и восстанавливают правильное положение пальцев. Перевязки тоже возвращают суставам их естественное положение и снимают с них напряжение. Ванночки и компрессы. Для ликвидации воспалений и болевых ощущений нужно вскипятить 3 литра воды и немного остудить ее. Далее в воду добавляются 5 ст.ложек морской соли (без отдушек и красителей), которую можно заменить и обычной солью грубого помола. В такую ванночку опускаются ноги всего на 15 минут. Данная процедура хорошо снимает усталость и расслабляет суставы. Кроме того, для уменьшения воспалительного процесса можно воспользоваться еще и ледяным компрессом: несколько кубиков льда помещаются в ткань и в полиэтиленовый пакет, а потом прикладываются минут на 5 к пострадавшему участку. Но следует запомнить: лед не должен открыто контактировать с больным суставом. Лавандовое масло. Лаванда часто используется в медицинской косметике, в том числе и для ухода за кожей. Поэтому использование масла из этой травы способствует не только профилактике вальгуса, но и улучшению кожного покрова на ногах. А приготовить лавандовое масло очень просто:

потребуется 200 г цветков и ¾ стакана обычного подсолнечного масла;

сначала берутся 100 г лаванды, заливаются маслом и подогреваются в течение 2-х часов на водяной бане;

затем эта смесь пропускается через сито и к ней добавляются оставшиеся 100 г цветков;

и снова все ставится на 2 часа на водяную баню и процеживается;

полученный состав наносится на проблемный участок в остывшем виде (в количестве всего нескольких капель) и втирается в кожу.

С помощью всех этих средств можно избежать образования и даже усугубления деформации, если она уже есть. Но использовать данные способы нужно вкупе с правильной походкой, удобной обувью и контролем веса. В противном случае, ванночки, массаж и лавандовое масло могут и не помочь.

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