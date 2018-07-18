Пилот вертолета завис над вулканом и заглянул в самое жерло - ВИДЕО
18 июля 2018 17:25 201
Пилот вертолета Энди Мартин совершил безумно опасный трюк, в который, возможно, никто и не поверил бы, не сними он все на видео, передает Day.Az со ссылкой на Travelask.ru. Чтобы сделать эти безумные кадры, он завис прямо над лавовым озером в одном из кратеров вулкана Амбрим в Меланезии.
Свисая на тросе, экстремал заглянул в самое жерло действующего вулкана и полюбовался бассейном раскаленной лавы. Стоит отметить, что Амбрим считается крайне опасным вулканом.
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