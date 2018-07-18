Samsung высмеяла "медленный" iPhone X в рекламе

Маркетологи Samsung продолжают подтрунивать над Apple в рекламе. В этот раз под удар попала якобы медленная скорость скачивания у iPhone X - не в пример Galaxy S9, - а также неумение сотрудников магазинов Apple консультировать клиентов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Сюжет видео строится вокруг женщины, пришедшей в Apple Store за новым смартфоном. "Консультант" сообщил покупательнице, что iPhone X загружает данные по LTE быстрее, чем iPhone 8, но не смог привести ни одного аргумента, почему "десятка" лучше Galaxy S9.

В Samsung ссылаются на недавнее исследование фирмы Ookla, по результатам которого Galaxy S9 и S9+ были признаны смартфонами с самой высокой скоростью загрузки данных по мобильной сети. Новинки Samsung, оснащаемые модемом 6CA (Cat.18) с пропускной способностью 1,2 Гбит/с, превзошли iPhone X на 37%, Google Pixel 2-го поколения - на 17%, а Galaxy S7 - на 38%.

В сравнении с iPhone X, сказали эксперты, Galaxy S9 экономит около 10 минут пользователям, скачивающим 10 эпизодов телесериала (8 ГБ данных за 26 минут).

Технически LTE-модем, установленный в S9, действительно является самом быстрым на сегодняшний день, однако показанные устройствами Samsung рекорды не настолько впечатляющие, как может показаться: смартфоны тестировались в лабораторных условиях, не учитывались приложения, которые могут подкачивать данные в фоновом режиме, зоны покрытия разных провайдеров, тип и источник загружаемого контента.

Samsung регулярно пытается троллить Apple в рекламе, подчеркивая недостатки i-гаджетов. В мае корейцы выпустили очередной шуточный ролик, в котором высмеивается ситуация с искусственным замедлением Apple старых "айфонов" с изношенной батареей.

Компания не упустила возможность поиздеваться и над iPhone X: у героев видео была сделана прическа с челкой такой же формы, как у смартфона - явная насмешка над выемкой на лицевой панели с TrueDepth-камерой и датчиками.