Спастись от кровопийцы: биологи объяснили прыгучесть морских рыб

Канадские биологи сообщили об итогах любопытного исследования. Наблюдая за рыбой под названием нерка (Oncorhynchus nerka) из семейства лососёвых, учёные заметили, что эти морские обитатели выпрыгивают из воды около девяти раз в день.

По словам специалистов, нерка способна совершать прыжок высотой в 30 сантиметров. Порой рыбы выныривают и преодолевают над поверхностью воды около метра, задействуя для скольжения хвостовые плавники.

Зачем нужны такие манёвры, было не совсем понятно, поскольку рыба выныривала даже тогда, когда на её пути не было никаких препятствий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, биологи предположили, что на самом деле нерка пытается избавиться от вшей. Речь идёт об "узкоспециализированных" морских вшах - паразитах размером с горошину, которые селятся между рыбьей чешуёй и питаются слизью, кожей и кровью своего хозяина.

Наблюдения показали, что рыбы, желающие избавиться от незваных гостей, выпрыгивают из воды в 14 раз чаще, чем их сородичи, не обременённые паразитами, сообщает журнал Science.

Чтобы узнать, насколько эффективно работает такой метод, команда провела эксперимент. Учёные поймали нерку, заражённую морскими вшами, и поселили в одном из заливов Британской Колумбии (провинция Канады) на огороженной территории. Рыб разделили на две группы: первая могла выпрыгивать из воды без каких-либо препятствий, а вот для второй группы соорудили специальный сетчатый навес, который не позволял нерке выныривать из воды.

Эксперимент продолжался в течение трёх дней, по истечении которых исследователи обнаружили, что нерка из второй группы имела в среднем на 28% больше морских вшей, чем рыба, которая постоянно совершала прыжки.

Морские биологи заключают, что прыгучесть действительно стала эффективным инструментом для борьбы с паразитами.

Хотя у экспертов уже появились определённые опасения. Согласно подсчётам, чтобы избавиться от одного кровопийцы, рыба должна совершить в среднем 56 прыжков. Между тем такое поведение делает её лёгкой добычей для хищных птиц (кстати, последние, как выяснилось, страдают от паразитов ничуть не меньше).

Кроме того, прыжки заметно истощают силы: из-за них некоторым особям не хватает энергии на другие "рыбьи заботы", ту же добычу пищи.

Впрочем, для нерки это, похоже, единственная возможность наконец-то избавиться от "издевательств" паразитов, заключают учёные.

Научная статья по итогам любопытной работы была опубликована в издании Journal of Fish Biology.

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