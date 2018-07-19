Как обеспечить себе безопасность на отдыхе

Безопасность в путешествии становится проблемой для тех, кто проводит много времени в разных отелях. От кражи личных данных до вполне физических материальных потерь - человек просто не может чувствовать себя защищенно там, где открыт доступ для многих незнакомцев. В следующий раз, собираясь в отпуск, попробуйте применить эти советы, которые представляет Day.Az со ссылкой на DON'T PANIC, чтобы обезопасить себя и свое имущество от недоброжелательных господ.

Контроль доступа

Выбирайте гостиницы, которые предлагают услуги ограниченного доступа постояльцев. В таких местах лифты просто не поднимаются до гостевых этажей, пока вы не вставите карту-ключ постояльца.

Не используйте свое имя при регистрации

В наше время все еще можно найти гостиницы, готовые, за умеренную плату, внести вас в книгу постояльцев не под настоящим именем. Это будет простейшим способом защитить свою личную информацию.

Смените номер

Меняйте забронированный заранее номер на любой другой. Скорее всего, персонал гостиницы пойдет вам навстречу - при условии, что свободные номера вообще есть.

Телефонная проверка

Позвоните по сотовому из своего номера на стойку регистрации и попросите портье соединить вас с самим собой. Если портье называет ваш номер - о безопасности в этом месте можно забыть. Правильный ответ будет "я могу вас соединить".

Значок на двери

Оставляйте знак "не беспокоить", когда вы покидаете комнату. Так вы покажете любопытным свое присутствие в номере и помешаете горничной поинтересоваться содержимым карманов вашей куртки. Кроме того, не лишним будет оставлять работающим телевизор.

Ближе к земле

Постарайтесь не останавливаться в номерах первого этажа. По статистике, именно эти номера чаще всего грабят - они просто находятся удобнее всего для проникших в отель недоброжелателей.

Интернет-проверка

Любая гостиница имеет свою страницу в Сети. Не поленитесь проверить отзывы предыдущих постояльцев - может быть, вы найдете здесь предупреждение о недобросовестных служащих или рассказы об ограблениях гостей.

Глазок

Через глазок можно рассмотреть происходящее в комнате, пусть и смутно. Закройте его полоской бумаги, чтобы не допустить вторжения в свое личное пространство.

Серфинг по сети

Если вы опасаетесь за свои личные данные, не стоит пользоваться предоставляемым отелем доступом к беспроводной сети. Даже обыкновенный серфинг может принести злоумышленникам данные о паролях к вашей почте и социальным сетям, через которые они могут выйти на информацию о кредитных картах.



Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook