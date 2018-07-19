Точный гороскоп на четверг

Сегодня звезды гороскопа предупреждают, что вам едва ли удастся спрятаться от проблем. Хотите вы того или нет, проблемы сами заявят о себе и потребуют немедленного решения, причем до конца: звезды в этот день склоняют к дотошности и въедливости. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение. Главное - не поддавайтесь искушению выяснить отношения с кем-либо из окружающих. В таких выяснениях сегодня есть риск зайти слишком далеко.

Овен

Сегодня - день, когда Овен может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Овна ощущение дежавю. Или же напротив, Овен сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, сегодня ему не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Телец

Телец может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, - какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ему не нравится то, что он вынужден делать? Если ответ "да", возможно, Тельцу пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Близнецы

Окружающие будут настроены по отношению к Близнецам очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют им по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Близнецы зависят, - например, с начальством. Если же это не удастся, Близнецам следует сделать все, чтобы к их действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Близнецы имеют все шансы оказаться крайними.

Рак

Сегодня - удивительный день, когда в делах Раку не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Рака введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок - особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Лев

Льву стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Лев уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Лев не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Дева

Не исключено, что сегодня Деве придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день ее могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Деве стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня она сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Весы

Весам потребуется вся их дипломатичность! Вопросы, которые им придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Весы сегодня не будут задумываться о чувствах окружающих, то рискуют нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Весы сегодня могут рассчитывать на то, что окружающие их правильно поймут.

Скорпион

Звезды гороскопа не советуют Скорпиону вести с окружающими свою игру - есть риск проиграть. Если же в прошлом Скорпион пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Скорпионов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным!

Стрелец

Стрелец может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Стрелец же неожиданно для себя попробует сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедный Стрелец может чувствовать себя как между молотом и наковальней!

Козерог

Сегодняшний день пройдет для Козерога под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь - для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Козерога сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, он это сделает сам, а может - с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика - это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

Водолей

В любых делах Водолею просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят его новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути сегодня не для Водолея, жизнь ждет от него свежих идей, вдохновения и креатива.

Рыбы

Рыбы рискуют посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся им важными. Это может касаться их личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Рыбы способны кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Рыбы могут спокойно пройти мимо того, что сегодня их так взволновало.

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