Необычайной красоты видео: в Китае расцвели дивные поля-картины - ВИДЕО
19 июля 2018 10:20 301
Каждый год фермеры в Шэньяне, столице китайской провинции Ляонин, превращают рисовые полях вокруг города в настоящие шедевры искусства, передает Day.Az со ссылкой на Travelask.ru. Они используют сорта риса, которые развиваются из различных цветов, таким образом их картины площадью в сотни квадратных метров в прямом смысле слова вырастают из земли. Фантастические изображения проявляются каждую весну, когда молодые побеги распускаются.
Нажмите на видео для просмотра:
09:26 871
Выявлена новая опасность мяса
09:07 784
Названа опасность позднего приема пищи
11:15
Прогноз погоды на завтра
-
18 Июл. 12:02 9 712
-
18 Июл. 19:10 8 833
-
18 Июл. 14:02 7 465
-
18 Июл. 15:11 7 228
-
18 Июл. 14:31 6 506