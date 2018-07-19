Необычайной красоты видео: в Китае расцвели дивные поля-картины - ВИДЕО

Каждый год фермеры в Шэньяне, столице китайской провинции Ляонин, превращают рисовые полях вокруг города в настоящие шедевры искусства, передает Day.Az со ссылкой на Travelask.ru. Они используют сорта риса, которые развиваются из различных цветов, таким образом их картины площадью в сотни квадратных метров в прямом смысле слова вырастают из земли. Фантастические изображения проявляются каждую весну, когда молодые побеги распускаются.

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