Необычайной красоты видео: в Китае расцвели дивные поля-картины - ВИДЕО

19 июля 2018 10:20

Каждый год фермеры в Шэньяне, столице китайской провинции Ляонин, превращают рисовые полях вокруг города в настоящие шедевры искусства, передает Day.Az со ссылкой на Travelask.ru. Они используют сорта риса, которые развиваются из различных цветов, таким образом их картины площадью в сотни квадратных метров в прямом смысле слова вырастают из земли. Фантастические изображения проявляются каждую весну, когда молодые побеги распускаются.

Нажмите на видео для просмотра:
В Китае расцвели дивные поля-картины

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az