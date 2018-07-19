Колониальное прошлое Эквадора

Приезд европейских поселенцев в Эквадор оказал глубокое воздействие на население и окружающую среду страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на BBC.com

Исследователи, изучающие почвенные ядра из долины Кихоса, обнаружили, что они открыли подробную историю об истории этого района после того, как испанские поселенцы прибыли сюда в 1500-е годы.

Последующее прореживание коренного населения региона рассказывают удивительные источники - растения.

Когда два европейских туриста прибыли в Эквадор, в долину Кихос, в 1850-х и 1860-х годах, они описали ее ландшафт, как плотный, непроницаемый и "не тронутый человеческой расой".

Облачный лес региона, пояс роста, который находится между высокими лугами и тропическими лесами, проходит вдоль флангов Андских гор.

Тем не менее, данные от испанских поселенцев показали население более 30 000 жителей долины Кихос, проживавших в этом районе всего лишь 300 лет назад.

Хотя его посетители 19-го века считали его девственным, оно действительно претерпело глубокие изменения после европейской колонизации.

Д-р Николя Лафлин начал свою кандидатуру в The Open University в поисках доказательств изменений в облачных лесах Эквадора в конце последнего ледникового периода около 10 000 лет назад.

То, что он в итоге обнаружил, было чем-то более недавним.

Он сказал BBC News: "Я начал изучать пыльцу, грибковые споры и древесный уголь (в ядрах). Мы стали видеть эти действительно интересные изменения... и когда мы их датировали, мы смогли связать эти конкретные изменения, когда вы переходите от почти всей пыльцы лесного типа, к травяной пыльце, в очень специфической точке".

"Мы смогли связать это с историческими событиями; таких, как прибытие европейцев в этом районе, например, или период времени, который следует за коренной депопуляцией региона".

Используя методы датирования углерода на верхних 50 см почвенного ядра, его пыльцевые зерна смогли дать д-ру Лофлину подробный график событий, которые он мог видеть в почве.

До прибытия европейцев регион широко обрабатывался народами долины Кихос. Кукурузу культивировали, и было очень мало пыльцы деревьев, которую можно было найти - долина была очищена для сельского хозяйства.

С прибытием испанцев всё резко изменилось. Шип в древесном угле в образце почвы совпал с историческими данными о восстании против испанского правления в середине XVI века.

Впоследствии резкое увеличение травяной пыльцы сменилось свидетельством того, что лес медленно восстанавливался. Природа возвращала долину, и люди, населявшие ее в течение как минимум 1000 лет, исчезали.

К тому времени, когда туристы XIX века писали свои записи, облачный лес был заселен многими из тех же видов, которые занимали площадь около 40 000 лет назад, прежде чем первые люди прибыли в Южную Америку.

В близлежащем городе Баеза, население которого составляло 11 000 жителей, было сокращено до нескольких семей.

"Таким образом, вы перешли из чего-то, что было довольно большим населенным пунктом, почти полностью опустошенным ... там, несомненно, произошло массовое опустошение коренных народов", - говорит д-р Лофлин.

"Я по-прежнему полагаю, что он сильно недооценил влияние европейской колонизации на коренное население", - добавил он

Долорес Пиперно, старший ученый из университета Smithsonian, который не участвовал в исследовании, назвал это как "надежную и необходимую информацию" о том, как народы Кихоса трансформировали андские облачные леса через сельское хозяйство "и экологические последствия трагического упадка те, кто следит за европейскими контактами ".

Палеоэкология, это исследование земляного образца, также может быть полезна в проектах по восстановлению окружающей среды, которые д-р Лофлин рассматривает как процесс совместной работы.

"К сожалению, не так много долгосрочной экологии было сделано, чтобы контролировать, как эти леса восстанавливаются", - сказал он в интервью BBC News.

В будущем он намерен тесно сотрудничать с народами, проживающими в настоящее время в регионе, "чтобы определить, можем ли мы установить цели по восстановлению этих лесов".

"Мне интересно связывать палеоэкологию и эти старые записи с тем, что можно сделать сейчас и в будущем"